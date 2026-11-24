El mundo de la apnea se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de Jeanine Irina Grasmeijer, reconocida deportista neerlandesa que llegó a conquistar en dos ocasiones el récord mundial femenino de inmersión libre.

La exapneísta falleció el pasado 16 de noviembre de 2026, a los 33 años, de acuerdo con un comunicado publicado por su familia.

La noticia fue difundida recientemente por sus seres queridos, a través de las redes sociales de la atleta.

“Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de Jeanine Irina Grasmeijer, ocurrido el 16 de noviembre de 2026, a los 33 años de edad. Fue una mujer bondadosa, espontánea, aventurera y fuerte”, se lee en el comunicado.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la causa de su fallecimiento.

Grasmeijer comenzó a escribir su nombre en la historia de este deporte en 2013, cuando tenía apenas 20 años. Durante una competencia celebrada en Kalamata, Grecia, logró descender hasta los 90 metros de profundidad en la modalidad de inmersión libre, estableciendo su primer récord mundial y convirtiéndose en una de las deportistas más jóvenes en alcanzar una marca de esta magnitud.

Tres años después, la neerlandesa volvió a imponer condiciones. En 2016, alcanzó los 92 metros de profundidad en tres minutos y 46 segundos, recuperando la plusmarca mundial femenina de esta disciplina. Su registro permaneció vigente hasta 2018, cuando la italiana Alessia Zecchini consiguió descender un metro más.

Además de sus hazañas individuales, Jeanine Grasmeijer se consagró campeona mundial de inmersión libre en 2015, durante el Campeonato Mundial de Profundidad organizado por la Asociación Internacional para el Desarrollo de la Apnea (AIDA).

Tras conocerse su fallecimiento, la organización destacó su legado y la describió como una auténtica pionera, cuya pasión y conocimiento contribuyeron al crecimiento de la apnea en los Países Bajos.

Su funeral se celebrará este 25 de noviembre, en su país natal.