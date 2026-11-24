La primera temporada de José Mourinho desde su regreso al Santiago Bernabéu está resultando ser muy buena. El estratega portugués le ha devuelto el poderío ofensivo al Real Madrid, especialmente en el torneo predilecto del club: la UEFA Champions League.

Este martes el equipo 'merengue' recibió al PSV de Países Bajos para la quinta fecha de la Fase de Liga y aunque comenzó perdiendo y con Thibaut Courtois, su portero, como gran figura, al final el equipo sacó los tres puntos.

El resultado final fue de 5-1 en favor del Madrid, que gracias a este resultado mantiene el paso perfecto en lo que va de la Champions League. El equipo de Mourinho lleva cinco triunfos en cinco partidos y ya suma 15 unidades.

Gracias a esto, el Real Madrid es líder de la tabla y tiene prácticamente asegurado su boleto a los octavos de final del torneo. Por si fuera poco, los 'blancos' tienen 18 goles anotados y apenas 8 recibidos.

¿Cuál es el próximo partido del Real Madrid en la Champions League?

Luego del triunfo de hoy, el Real Madrid deberá pensar nuevamente en LaLiga de España, donde este fin de semana tendrá que medirse al Alavés en busca de finalmente alcanzar o superar al Barcelona en la cima de la tabla.

En cuanto a la actividad en la UEFA Champions League, el equipo 'merengue' no tendrá actividad sino hasta mediados de diciembre, cuando visite Londres para jugar ante el actual subcampeón del torneo: el Arsenal.

Real Madrid visitará la cancha de los Gunners el 12 de diciembre en lo que se prevé como uno de los partidos más difíciles para el cuadro de 'Mou' en lo que va de la campaña.

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