El creador de contenido Cacho Cantú denunció a través de redes sociales ser presuntamente víctima de extorsión por parte de policías del municipio poblano de San Pedro Cholula.
De acuerdo con un video publicado en redes sociales por el afectado, el joven fue interceptado por elementos de Tránsito mientras regresaba de la Iglesia de San Miguelito en la demarcación antes mencionada.
Los uniformados le comentaron que había incurrido en un acto no permitido que amerita una multa de más de cinco mil pesos, y que se le debía retener un documento a menos que depositara el dinero a una cuenta.
Posteriormente le bajaron la cantidad a la mitad, diciéndole que tenía solo tres minutos para conseguirla y posteriormente le aceptaron un monto menor, con la condición de que fuera en efectivo.
Tras la publicación del video, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Pedro Cholula (SSC Cholula) dio a conocer que el elemento adscrito a la Dirección de Vialidad Municipal fue separado de sus funciones.
Asimismo, dio a conocer que se iniciarán con los procedimientos administrativos para investigar su actuación y en su caso, determinar las responsabilidades correspondientes en su contra.
Con información de N+
GMAZ