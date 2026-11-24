Autoridades revelan más detalles sobre el caso de los tres policías municipales de Cuautlancingo detenidos por fuerzas de seguridad federales y estatales en Puebla.

Chantes 'N', Braulio 'N' y Jazmín 'N' fueron los oficiales detenidos durante el operativo realizado en el Complejo de Seguridad Pública el cual se realizó por parte de agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Tras la detención de tres elementos de la policía municipal, el Secretario de Seguridad Ciudadana y Protección Civil de Cuautlancingo, Marco Antonio Rendón Mendoza, descartó que exista una cacería de brujas al interior de la corporación.

Reveló que los policías tenían distinta antigüedad dentro de la corporación, pues el elemento con más años de servicio ingresó en 2018, mientras que otros se incorporaron en 2023, esto agregó Rendón Mendoza: “Yo le invito a la ciudadanía que se acerquen a policías porque hay buenos policías y si detectan anomalías tienen libertad de denunciar porque solo así va a funcionar el modelo de seguridad, sino hay denuncia quizá las malas prácticas pueden llegar a suceder”.

El Ayuntamiento de Cuautlancingo brindará acompañamiento jurídico a los uniformados, sin interferir en las investigaciones que realiza la Fiscalía General del Estado; además, reiteró que ningún servidor público está por encima de la ley y advirtió que, en caso de comprobarse alguna conducta ilícita, los responsables deberán responder ante las instancias correspondientes.

Cabe recordar que los tres policías fueron detenidos mediante órdenes de aprehensión por su presunta participación en delitos de secuestro, robo de vehículos y robo de mercancía, tras cuatro meses de investigaciones.

Actualmente Cuautlancingo cuenta con 135 policías certificados y aseguró que las labores de vigilancia continuarán en coordinación con las autoridades estatales.

Corresponderá a las autoridades judiciales determinar la situación legal de los tres uniformados y su posible responsabilidad en los delitos que se les atribuyen.

Con información de N+

MCS