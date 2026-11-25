Kilmar Ábrego García, un salvadoreño que fue deportado por error como parte de la batida migratoria del gobierno del presidente Donald Trump, salió voluntariamente de Estados Unidos este martes para irse a vivir a España.

El Departament de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés) confirmó la autodeportación del centroamericano, a quien acusó de varios delitos, entre ellos, tráfico de personas, violencia domestica y su presunta pertenencia a la Mara Salvatrucha (MS13), pandilla declarada organización terrorista extranjera.

"Prometimos al pueblo estadounidense que este presunto traficante de personas, maltratador de su esposa, depredador de niños y miembro de pandillas no permanecería en nuestro país", indicó en un comunicado.

"Ahora, este hombre salvadoreño no puede aterrorizar a los inocentes estadounidenses", agregó en un post en X.

En otra publicación, el DHS dijo que la salida de Ábrego a suelo español no es sorpresiva y criticó la política de fronteras abiertas en el país europeo que, sugirió, llevó a la crisis en Ceuta.

"No sorprende que este inmigrante ilegal delincuente haya elegido irse a España, un país que a principios de este año fue invadido por decenas de miles de inmigrantes ilegales.

"Las radicales políticas de fronteras abiertas de España han convertido al país que una vez fue grande en un caldo de cultivo para los migrantes ilegales. Menos mal que se ha ido", indicó con una foto del presidente Donald Trump diciendo adiós.

El DHS señaló que el salvadoreño "es un criminal inmigrante ilegal" y representaba una amenaza para la seguridad pública de los estadounidenses.

"No regresará, a pesar de los esfuerzos de los políticos santuario que gastaron enormes cantidades de tiempo y dinero defendiendo a este miserable", añadió.

La partida de Ábrego García, que se produce después de varios meses de disputas legales, pondría fin a lo que se ha convertido en una saga definitoria de la agenda de deportaciones a gran escala durante el segundo mandato de Trump.

Un juez le dijo a Ábrego García que dejara voluntariamente el país a más tardar este martes, según una fuente consultada por AP.

Ábrego García fue arrestado en Baltimore en marzo de 2025 y deportado a una prisión salvadoreña en lo que un funcionario calificó posteriormente como un "error administrativo".

Estaba en un proceso legal para evitar una segunda deportación, esta vez una serie de países africanos propuestos por funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional.

El senador de Maryland Chris Van Hollen, quien se reunió con Ábrego García mientras luchaba para ser liberado de una prisión salvadoreña, se refirió a Ábrego García como un "hombre libre" que se mudará a un país de su elección.

"Me siento aliviado de que estará a salvo, en un país de su elección, y libre, incluso de la persecución constante de este gobierno", dijo en un comunicado.

Los abogados que representaron a Ábrego García tanto en los procedimientos de inmigración en Maryland como en su caso penal en Tennessee no respondieron de momento a mensajes en busca de comentarios.

Un video publicado por ABC News mostraba a Ábrego García este martes en el Aeropuerto Internacional Washington Dulles acompañado de su esposa y otras personas, incluido un funcionario de We Are CASA, un grupo de defensa que ha brindado apoyo a Ábrego García y a su familia.

Ábrego García fue deportado en 2025 mientras el gobierno federal intensificaba su ofensiva migratoria en la que prometió expulsar a 1 millón de personas al año.

Gracias a una inyección de miles de millones de dólares aprobada por el Congreso, el gobierno posteriormente aumentó su plantilla de agentes de inmigración y sus capacidad de detención para deportar a cada vez más personas.

Deportado por error

Ábrego García, de 31 años, tiene esposa y un hijo nacidos en Estados Unidos y ha vivido en Maryland desde años, luego de llegar a Estados Unidos sin permiso legal durante su adolescencia.

Un juez de inmigración dictaminó en 2019 que no podía ser deportado a El Salvador debido a que corría peligro luego de que una pandilla había amenazado a su familia.

El juez le permitió vivir y trabajar en Estados Unidos bajo supervisión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus iniciales en inglés), pero no se le otorgó estatus de residencia.

Fue enviado a un enorme complejo penitenciario en El Salvador conocido como CECOT donde, según activistas, hay una enorme cantidad de abusos y los reclusos se encuentran hacinados en celdas sin que se les permita salir al aire libre.

El gobierno de Trump aseguró que Ábrego García era miembro de una pandilla, señalamientos que él ha negado en repetidas ocasiones.

Ante la presión pública y una orden judicial, el gobierno del presidente Donald Trump lo trajo de regreso a Estados Unidos en junio de 2025, pero sólo después de obtener una acusación formal en su contra en un caso de tráfico de personas en Tennessee.

Un juez federal desestimó ese caso en mayo, dictaminando que el empeño del Departamento de Justicia por presentar cargos penales en su contra tenía como objetivo castigar a Ábrego García por impugnar su deportación. El gobierno presentó una apelación.

El gobierno de Trump prometió deportarlo a un tercer país, amenazando con enviarlo a Uganda, Esuatini, Ghana y, más recientemente, Liberia.

La lucha en tribunales

Ábrego García había argumentado que si iba a ser deportado, debía ser a Costa Rica, que ya había aceptado recibirlo.

Pero Todd Lyons, exdirector interino del ICE, señaló en un memorando de marzo de 2026 que enviarlo a Costa Rica sería "perjudicial para Estados Unidos".

Ábrego García debería ser enviado a Liberia debido a que Estados Unidos ha gastado recursos gubernamentales y capital político para negociar que acepte a ciudadanos de terceros países, escribió Lyons.

Los intentos por deportarlo a Liberia continuaron incluso después de que Estados Unidos firmó un acuerdo con Costa Rica para aceptar a deportados que no pueden ser devueltos legalmente a sus países de origen.

El caso dio un giro inusual el pasado 6 de octubre, cinco minutos antes de una audiencia en la que se tenía previsto que se determinara si el ICE podía detener y deportar a Ábrego García a Liberia, el acusado y los abogados de ambas partes salieron juntos del tribunal.

Cuando regresaron 15 minutos después, se anunció que la audiencia fue cancelada. Luego, las dos partes se reunieron durante otros 90 minutos antes de salir del tribunal sin dar a conocer una explicación.

El abogado de Ábrego García se limitó a decir que el caso judicial no estaba listo para proceder e indicó a los reporteros que revisaran el expediente para conocer el estado del caso.

ASJ