La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) aprehendió a Helen "N" por su probable participación en un esquema de fraude relacionado con el examen en línea de ingreso a licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Es la tercera persona detenida por el caso.

De acuerdo con la investigación, Helen "N" habría respondido exámenes en lugar de los aspirantes y almacenado fotografías de los reactivos. Esto habría ocurrido como parte de un esquema en el que, durante mayo y junio de 2026, se utilizaron las instalaciones y los equipos de cómputo de la academia "Más Preparación" para ofrecer este servicio a cambio de pagos.

La orden de aprehensión por fraude genérico se obtuvo a partir del señalamiento del representante legal de la UNAM y del análisis de los indicios recabados por la Policía de Investigación (PDI).

Agentes de la PDI la ejecutaron este martes 24 de noviembre en la alcaldía Gustavo A. Madero. Después, Helen "N" fue trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, donde quedó a disposición de la autoridad judicial.

El pasado 25 de agosto, la Fiscalía CDMX aprehendió a Edgar "N" y David "N", señalados como operadores de la academia, y realizó cuatro cateos simultáneos en los que aseguró diversos dispositivos de almacenamiento.

Tres días después obtuvo su vinculación a proceso por fraude genérico, y la autoridad judicial determinó que permanecieran en prisión preventiva.

La Fiscalía indicó que continuará trabajando para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan.

AMP