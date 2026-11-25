México sumó 60.2 millones de personas con empleo en el tercer trimestre de este año (julio-septiembre) y 33.1 millones bajo esquemas de trabajo informal. En ambos casos, las cifras representaron aumentos respecto al mismo periodo de 2025.

Este miércoles 25 de noviembre de 2026, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicó los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), que muestra el comportamiento del mercado laboral mexicano.

En ella se presentan datos trimestrales sobre la población económicamente activa, la ocupación, la informalidad laboral, la subocupación y la desocupación.

De acuerdo con los datos, de julio a septiembre 2026 la población económicamente activa fue en total de 62 millones: 60.2 millones de personas ocupadas (con empleo) y 1.8 millones en desocupación, es decir, que buscaron activamente un trabajo o un vínculo con una actividad económica.

Según la información, tanto el empleo como el trabajo informal aumentaron. El total de las personas ocupadas fue de 60.2 millones (24.9 millones de mujeres y 35.3 millones de hombres): 629 mil más en relación con el tercer trimestre de 2025.

Y los sectores de actividad económica con los mayores incrementos en su población ocupada fueron: servicios diversos; construcción; gobierno y organismos internacionales, así como servicios profesionales, financieros y corporativos.

En cuanto a sus salarios, la ENOE reveló que 45.2% de la población ocupada percibió hasta un salario mínimo. Siguió un 32.5% que recibió más de un salario mínimo y hasta dos, y 9% que no especificó su percepción.

Pero no solo el empleo creció en dicho periodo; también lo hizo el trabajo informal, que contempla a las personas laboralmente vulnerables por la naturaleza de la unidad económica para la que trabajan, así como a la población cuyo vínculo o dependencia laboral no reconoce su fuente de trabajo.

“Se incluyen —además de la población que trabaja en micronegocios no registrados o en el sector informal— otras modalidades análogas, como los ocupados por cuenta propia en la agricultura de subsistencia, así como a quienes laboran sin seguridad social y cuyos servicios los utilizan las unidades económicas registradas”, explicó el Inegi.

De julio a septiembre, la suma de las personas en todas las modalidades de empleo informal fue de 33.1 millones. “Esto representó 55% de la población ocupada: un alza de 120 mil personas respecto al mismo lapso de 2025”, añadió.

Al realizar un desglose de los 33.1 millones, la ENOE señaló que 18.1 millones conformaron la ocupación en el sector informal; 7.4 millones correspondieron al ámbito de las empresas, gobierno e instituciones; 5.3 millones, al agropecuario; y 2.2 millones, al trabajo doméstico remunerado.

Según sexo, la ocupación informal mostró que hubo 13.8 millones de mujeres en esta situación, cifra que subió en 260 mil respecto a la del trimestre julio-septiembre de 2025. Por su parte, la de hombres disminuyó en 139 mil, al pasar de 19.4 millones en el tercer trimestre de 2025 a 19.3 millones en el mismo periodo de 2026.

SPB