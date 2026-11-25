En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora cada 25 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que estos días se presentarán distintas iniciativas en la materia.

Durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la mandataria informó que una de ellas se presentará mañana y tendrá que ver con la justicia familiar.

“Vamos a presentar mañana la iniciativa relacionada con la justicia familiar para la protección de las mujeres”, expresó.

Sheinbaum añadió que los días siguientes se presentarán más propuestas con la misma finalidad.

Por otra parte, la titular del Ejecutivo federal dijo a las mujeres que no están solas y las conminó a acercarse a la autoridad en caso de enfrentarse a una situación de violencia.

“No están solas, hoy hay un Gobierno que las protege y que les ayuda, a través de la Línea de las Mujeres, de los Centro Libre, de los distintos programas como Tejedoras de la Patria. No están solas, que se acerquen a la autoridad para ser protegidas, apoyadas y reconocidos sus derechos”, instó.

En la rueda de prensa de este miércoles también se dieron a conocer las distintas acciones que llevará a cabo el Gobierno federal en torno a la eliminación de la violencia de género.

Laura Itzel Castillo Juárez, secretaria de las Mujeres, informó que se revisarán los avances para que las instancias estatales de mujeres tengan rango de Secretaría.

También para que en todos los estados, las Constituciones locales establezcan que se cuente con fiscalías especializadas en delitos relacionados con las violencias de género.

“Nuestro compromiso es cero impunidad en feminicidios y violencia sexual”, apuntó.

De igual manera, al hacer énfasis en la importancia de la prevención, dio a conocer una Guía de Derechos y Seguridad Digital para Mujeres.

Así como la estrategia “Hombres por la Transformación”, que establece 12 compromisos a manera de guía para la vida cotidiana en casa, escuela, trabajo, comunidad y redes sociales, que se implementará en primera instancia en el bachillerato.

La subsecretaria de Igualdad Sustantiva de la Secretaría de las Mujeres, María Elvira Concheiro Bórquez, detalló que esa estrategia contempla una campaña nacional, digital y territorial, que busca ser un proceso de reaprendizaje y cambio cultural.

Indicó que los 12 compromisos surgieron de mesas de trabajo con hombres de distintos sectores y ocupaciones, los cuales reflexionaron acerca de su papel para garantizar la igualdad sustantiva y una vida libre de violencias.

“Los hombres propusieron traducir los compromisos en una plataforma nacional de cambio cultural profundo que convoque a otros hombres para transformar ideas, prácticas y relaciones que reproducen el machismo, la desigualdad y las violencias. Todo esto con el objetivo de construir así, comunidades libres y un pueblo feliz, solidario, igualitario y seguro”, apuntó.

Entre los compromisos de la estrategia, firmados este miércoles en el Conalep, mencionó: Erradicar el acoso y el abuso sexual en la casa, con las familias, en la calle, la escuela, el trabajo y en la comunidad.

También el rechazo a los contenidos o prácticas provenientes de grupos virtuales que promueven el odio extremo, la humillación, el acoso y la normalización de la violencia contra las mujeres.

Por su parte, la subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias de la Secretaría de las Mujeres, Ingrid Gómez, brindó detalles de la Guía de Derechos y Seguridad Digital para Mujeres, que ya está disponible en línea para su descarga.

Informó que este documento cuenta con herramientas para la prevención, seguridad y protección de cuentas, contenidos y datos personales en entornos digitales.

Además, comparte conocimientos sobre los mecanismos institucionales frente a las violencias digitales, para saber qué hacer, cómo y dónde denunciar.

También establece consejos sobre qué se puede hacer si otra mujer vive violencia, cómo utilizar las herramientas y cómo solicitar información.

El objetivo, añadió, es comprender que los entornos digitales son cambiantes, defender los derechos y pugnar por una convivencia sana.

Presente en la mañanera en Palacio Nacional, Eleonora Betancur González, representante de ONU Mujeres en México, señaló que la violencia contra las mujeres y las niñas sigue siento una de las violencias de derechos humanos más generalizada en el mundo.

Reveló que una de cada tres mujeres en el planeta ha experimentado violencia física o sexual a lo largo de su vida. Y a nivel global, en 2025, cinco mujeres fueron asesinadas cada hora a mano de su pareja o a mano de algún familiar.

Añadió que detrás de cada cifra hay una vida interrumpida, una familia marcada y una comunidad herida, por lo cual destacó la importancia de las acciones para eliminar la violencia contra las mujeres.

SPB