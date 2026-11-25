México se ubica en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de altísima actividad geológica donde interactúan cinco placas tectónicas: Norteamericana, Cocos, Pacífico, Rivera y Caribe, es por eso que todos los días se registran temblores en el país.

Cabe recordar que la principal causa de los grandes terremotos es la subducción, un proceso donde las placas oceánicas del Pacífico se hunden por la fuerza debajo del continente. Eso acumula una gran energía que se libera repentinamente en forma de sismos.

En N+ te damos el reporte de los sismos de este miércoles, 25 de noviembre de 2026, de magnitud mayor a 4.0, aunque se han registrado de menor intensidad durante la jornada de hoy. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

Sismos en Méxio hoy 24 de noviembre

Diariamente, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) da a conocer el reporte de la sismicidad y detalla la magnitud y epicentro, aunque la mayoría es imperceptible y por eso no se activa la alerta sísmica.

Durante las primeras horas de este miércoles, el Sismológico Nacional informó lo siguiente:

A las 1:01 horas, sismo magnitud 4.0 a 125 kilómetros (km) al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, a 10 km de profundidad.

A las 2:42 horas, sismo de magnitud 4.1 a 69 km al sur de Jáltipan de Morelos, Veracruz, a 145 km de profundidad.

Recuerda que es muy importante tener preparada una mochila de emergencia, con artículos básicos necesarios para sobrevivir y mantenerse seguro durante los primeros días después de un desastre natural o una situación crítica.

Con información de N+