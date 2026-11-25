Las carreteras de México pueden registrar afectaciones a la circulación este miércoles 25 de noviembre de 2026, debido a bloqueos, accidentes vehiculares, trabajos de mantenimiento y otras incidencias que dificultan el tránsito de automovilistas y transportistas.

Durante la jornada, Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional Carreteras emiten reportes sobre las condiciones de circulación en distintos tramos del país, por lo que se recomienda a las personas usuarias mantenerse informadas, anticipar sus tiempos de traslado y atender las indicaciones de las autoridades.

¿Qué carreteras tienen bloqueos hoy?

5:19 horas: De acuerdo con Capufe, persiste la presencia de neblina en la Autopista México-Cuernavaca, entre los kilómetros 42 y 47. Ante la visibilidad reducida, recomienda disminuir considerablemente la velocidad, encender las luces bajas y los faros antiniebla, en caso de contar con ellos, y evitar el uso de luces altas para prevenir accidentes.

5:23 horas: en el km 67 de la autopista La Tinaja-Isla hay reducción de carriles debido a un accidente.

5:42 horas: Se reportó cierre parcial e intermitente en la autopista Guadalajara-Colima, a la altura del kilómetro 109, con dirección a Colima, debido a trabajos de mantenimiento.

5:46 horas: Se restableció la circulación en la Autopista México-Cuernavaca, a la altura del kilómetro 77, con dirección a la CDMX, luego de que concluyeron los cierres intermitentes. No obstante, continúa la reducción de carriles por trabajos en la obra del distribuidor UAEM.

7:20 horas: hay reducción de carriles en la Autopista Cuernavaca-Acapulco, a la altura del km 113, con dirección a Acapulco, debido a la atención de un tractocamión que presenta una falla mecánica.

FBPT