El salvadoreño Kilmar Ábrego, deportado por error a El Salvador en 2025 y posteriormente devuelto a Estados Unidos tras una batalla judicial con la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, llegó este miércoles a Madrid tras abandonar voluntariamente el país.

El vuelo comercial UA260 de United Airlines procedente de Washington-Dulles (Estados Unidos) en el que viajó Ábrego aterrizó en la Terminal 1 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a las 10:59 horas de este miércoles.

Ayer, el Departament de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS por sus iniciales en inglés) confirmó la autodeportación del centroamericano, a quien acusó de varios delitos, entre ellos, su presunta pertenencia a la Mara Salvatrucha (MS13), pandilla declarada organización terrorista extranjera.

"Prometimos al pueblo estadounidense que este presunto traficante de personas, maltratador de su esposa, depredador de niños y miembro de pandillas no permanecería en nuestro país", indicó en un comunicado.

"Ahora, este hombre salvadoreño no puede aterrorizar a los inocentes ", agregó en un post en X.

En otra publicación, el DHS dijo que la salida de Ábrego a suelo español no era sorpresiva y criticó la política de fronteras abiertas en el país europeo que, sugirió, llevó a la crisis en Ceuta.

"No sorprende que este inmigrante ilegal delincuente haya elegido irse a España, un país que a principios de este año fue invadido por decenas de miles de inmigrantes ilegales.

"Las radicales políticas de fronteras abiertas de España han convertido al país que una vez fue grande en un caldo de cultivo para los migrantes ilegales. Menos mal que se ha ido", indicó con una foto del presidente Donald Trump diciendo adiós.

La partida de Ábrego García, que se produjo después de varios meses de disputas legales, puso fin a lo que se convirtió en una saga definitoria de la agenda de deportaciones a gran escala durante el segundo mandato de Trump.

Kilmar Ábrego García, de 31 años, tiene esposa y un hijo nacidos en Estados Unidos y ha vivido en Maryland desde años, luego de llegar a Estados Unidos sin permiso legal durante su adolescencia.

Un juez de inmigración dictaminó en 2019 que no podía ser deportado a El Salvador debido a que corría peligro luego de que una pandilla había amenazado a su familia.

El juez le permitió vivir y trabajar en Estados Unidos bajo supervisión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus iniciales en inglés), pero no se le otorgó estatus de residencia.

Fue enviado a un enorme complejo penitenciario en El Salvador conocido como CECOT donde, según activistas, hay una enorme cantidad de abusos y los reclusos se encuentran hacinados en celdas sin que se les permita salir al aire libre.

El gobierno de Trump aseguró que Ábrego García era miembro de una pandilla, señalamientos que él ha negado en repetidas ocasiones.

Ante la presión pública y una orden judicial, el gobierno del presidente Donald Trump lo trajo de regreso a Estados Unidos en junio de 2025, pero sólo después de obtener una acusación formal en su contra en un caso de tráfico de personas en Tennessee.

Un juez federal desestimó ese caso en mayo, dictaminando que el empeño del Departamento de Justicia por presentar cargos penales en su contra tenía como objetivo castigar a Ábrego García por impugnar su deportación. El gobierno presentó una apelación.

El gobierno de Trump prometió deportarlo a un tercer país, amenazando con enviarlo a Uganda, Esuatini, Ghana y, más recientemente, Liberia.

ASJ