Los servicios ferroviarios de Eurostar entre Francia y Reino Unido se vieron interrumpidos este miércoles por una huelga sorpresa que obligó a cancelar varios trenes, informó la operadora.

"Las cancelaciones de hoy se deben a una huelga inesperada", escribió Eurostar en X en respuesta a un usuario, añadiendo que los servicios se veían afectados "en ambos sentidos" entre París y Londres.

"Pedimos a los clientes cuyo tren ha sido cancelado que no se dirijan a la estación, ya que no podrán viajar", señaló Eurostar en un comunicado enviado a la AFP.

"Lamentablemente, los pasajeros de Eurostar que viajan hoy entre París y Londres se ven afectados por la huelga de la que la compañía fue notificada anoche", declaró la empresa.

Los pasajeros afectados podrán reservar de nuevo su viaje para otra fecha o recibir un reembolso completo, añadió Eurostar, disculpándose por las molestias.

Eurostar también pidió a los sindicatos que continúen las conversaciones directamente con la empresa, que aseguró seguir abierta a un "diálogo constructivo", sin precisar los motivos de la huelga.

La compañía recomienda a las personas que pospongan sus viajes.

Además de su ruta principal París-Londres a través del túnel del Canal de la Mancha, inaugurada en noviembre de 1994, Eurostar también opera destinos en Bélgica, Países Bajos y Alemania.

Algunos de esos servicios también registraban retrasos este miércoles por la mañana.

Eurostar ha comunicado que, debido a las graves interrupciones, otras rutas también podrían verse afectadas.

La compañía no especificó de inmediato si los empleados en huelga residían en Francia o en el Reino Unido.

ASJ