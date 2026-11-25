Este miércoles 25 de noviembre el Gremio Gasero Nacional convocó a una manifestación pacífica derivado de la situación actual del sector y la solución a sus demandas.

En el comunicado se indicó que la protesta en los accesos y vías principales de la Ciudad de México se tiene prevista a las 11:00 horas.

Precisó que el objetivo es buscar soluciones conjuntas para fortalecer al sector y garantizar el servicio a la población.

Entre sus demandas están:

Alto a la extorsión por parte de la Guardia Nacional, policía estatal y local.

Margen operativo justo y comisiones adecuadas para los autotanques y repartidores.

Competencia desleal. Denuncian a empresas que ofrecen descuentos indebidos.

Simplificación y rapidez en gestiones, especialmente en cambio y refrendo de placas de circulación.

Entre los puntos donde se manifestarán los gaseros están los accesos en la México-Puebla, México-Cuernavaca, México-Pachuca y Ecatepec.

El 19 de noviembre el Gremio Gasero Nacional A.C. publicó un comunicado para exponer las situaciones a las que asegura se enfrentan.

Y en el cual también se advierte que de no tener una solución inmediata a sus necesidades realizarían una manifestación pacífica y un paro de labores.

LECQ