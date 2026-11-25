Manifestación de Gaseros en Accesos a la Ciudad de México: Zonas Afectadas
Se tiene previsto que la protesta en los accesos y vías principales de la Ciudad de México inicie a las 11:00 horas
Escucha este artículo
Se tiene previsto que la protesta en los accesos y vías principales de la Ciudad de México inicie a las 11:00 horas
Escucha este artículo
Este miércoles 25 de noviembre el Gremio Gasero Nacional convocó a una manifestación pacífica derivado de la situación actual del sector y la solución a sus demandas.
En el comunicado se indicó que la protesta en los accesos y vías principales de la Ciudad de México se tiene prevista a las 11:00 horas.
Precisó que el objetivo es buscar soluciones conjuntas para fortalecer al sector y garantizar el servicio a la población.
Entre sus demandas están:
Alto a la extorsión por parte de la Guardia Nacional, policía estatal y local.
Margen operativo justo y comisiones adecuadas para los autotanques y repartidores.
Competencia desleal. Denuncian a empresas que ofrecen descuentos indebidos.
Simplificación y rapidez en gestiones, especialmente en cambio y refrendo de placas de circulación.
Entre los puntos donde se manifestarán los gaseros están los accesos en la México-Puebla, México-Cuernavaca, México-Pachuca y Ecatepec.
El 19 de noviembre el Gremio Gasero Nacional A.C. publicó un comunicado para exponer las situaciones a las que asegura se enfrentan.
Y en el cual también se advierte que de no tener una solución inmediata a sus necesidades realizarían una manifestación pacífica y un paro de labores.
LECQ