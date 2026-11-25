El Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) de Azcapotzalco suspendió las clases presenciales y el resto de actividades académicas a partir de este miércoles, debido a un brote de varicela.

En un comunicado emitodo la noche de este martes, se informó que las labores en el centro educativo se reanudarán hasta el lunes 30 de noviembre, como medida de prevención. Mientras tanto, habrá clases en línea.

"La Dirección del Plantel informa que, por recomendación de la Dirección General de Atención a la Salud (DGAS) de la UNAM, y como medida preventiva ante la detección de un brote de varicela, se suspenderán las actividades académicas presenciales a partir del miércoles 25 de noviembre.

"Durante este periodo, las actividades académicas se desarrollarán en modalidad en línea. El regreso a las actividades presenciales está previsto para el lunes 30 de noviembre", señaló.

El CCH Azcapotzalco dijo que la suspensión presencial permitirá evaluar las condiciones sanitarias del plantel, reforzar la vigilancia epidemiológica, identificar oportunamente posibles nuevos casos y adoptar las medidas de prevención necesarias para proteger la salud de la comunidad.

"Se invita a la comunidad a mantenerse informada a través de los canales oficiales de comunicación del Colegio, en los que se darán a conocer oportunamente las actualizaciones relacionadas con esta medida", añadió.

El plantel no informó de inmediato cuántos contagios se han registrado.