Un accidente entre una camioneta de paquetería y otra unidad particular provocó complicaciones a la circulación sobre la autopista México-Tuxpan, a la altura del kilómetro 238, en la comunidad de Cañada Rica, de Tuxpan.

El percance dejó como saldo cuantiosos daños materiales en ambos vehículos involucrados; sin embargo, pese a lo aparatoso del impacto, hasta el momento no se han reportado personas lesionadas tras el choque.

La presencia de las unidades siniestradas, así como las maniobras que se realizaron para su retiro, provocaron diversas afectaciones a la circulación vehicular en el tramo carretero mencionado con anterioridad.

Minutos más tarde, al sitio arribaron elementos de la Guardia Nacional, División Carreteras, quienes llevaron a cabo las diligencias correspondientes y ordenaron el traslado de los vehículos involucrados al corralón.