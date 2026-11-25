El ministro Hugo Aguilar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), encabezó una reunión privada de ministros y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con legisladores en el Senado de la República.

Presentaron a los presidentes de la mesa directiva, Higinio Martínez, y de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier, los 4 ejes de su propuesta de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

En conferencia de prensa posterior, el ministro presidente Aguilar también pidió a los senadores que corrijan desde el Congreso la contradicción constitucional sobre la elección de la presidencia de la Corte, que deberá renovarse el año entrante.

Y es que por un lado establece que deberá ser ocupada según el número de votos que obtuvieron los ministros y ministras en su elección, y por otro dispone que será el Pleno de la Corte donde se lleve a cabo la elección de la presidencia.

Esa antinomia, como se le llama jurídicamente a esas dos normas contrarias sobre un mismo asunto, requiere de una reforma a la Constitución para corregirse y pidieron a los senadores que ellos la realicen a fin de evitar que los propios ministros la resuelvan mediante una interpretación.

"El conjunto de propuesta de reforma no incluye esta propuesta que implicaría una reforma constitucional. Obviamente, fue parte del diálogo en la mesa, pero no, nada conclusivo. Este, desde luego, si lo asume el Senado o la Cámara de Diputados, este, sería bienvenido", dijo Aguilar.

-¿Sería benéfico, señor presidente?, se le preguntó

"Sí, claro, bienvenido sería", contestó.

"Les hemos dicho sí pueden asumir alguna iniciativa en esta dirección", agregó.

El presidente de la Corte dejó en claro que mientras más pronto se aprueben los cambios que proponen, esto beneficiará a su operatividad, pero no implica dar marcha atrás a la reforma aprobada en 2024.

Dijo que incluso entre sus propuestas está fortalecer a los comités de evaluación para quienes serán candidatos en la elección judicial del 2028.

Es por ello que, también tendrían que iniciar los preparativos con un nuevo marco legal aprobado a más tardar en abril, consideró.

"Obviamente que nos vendría muy bien, si fuera a la brevedad posible porque le da certeza al funcionamiento y también permite agilizar todo el funcionamiento o la parte logística y operativa de nuestros órganos superiores", argumentó el ministro.

"La parte del proceso de la elección del siguiente grupo de juzgadores, pues esperamos que pudiera estar antes del mes de abril. Los nuevos tiempos son más holgados y hasta, más o menos, el mes de abril o mayo tendríamos que estar lanzando las convocatorias para conformar los comités de selección", explicó.

"Son propuestas para consolidar la reforma judicial, no implica marcha atrás a los principios o a la columna vertebral de la reforma", aseguró.

Los senadores reconocieron que para que las propuestas de los ministros se apliquen en la próxima elección del poder judicial, sería necesario aprobarlas en su próximo periodo ordinario que concluiría en abril de 2027.

A fin de lograrlo, el senador Ignacio Mier planteó trabajar en conferencia entre las cámaras de diputados y senadores.

"De tal manera que se puede ir confeccionando un dictamen que permita al mismo tiempo la participación de ambas cámaras, pero también que nos garantice que el proceso de aprobación en el Pleno de las mismas sea de manera expedita", señaló el coordinador de senadores de Morena.

Al encuentro asistieron también los ministros, Yasmín Esquivel, Sara Irene Herrerías, Arístides Guerrero y Giovanni Figueroa, así como la presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, Celia Maya y Gilberto Bátiz, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Los ministros y senadores informaron que estarán pendientes de que la presidenta Sheinbaum haga llegar la iniciativa de reforma al Congreso de la Unión.

Con información de Claudia Flores

ASJ