Publican en DOF Reforma Judicial y Nulidad Electoral por Injerencia Extranjera

Se publicaron en el DOF tres reformas en materia judicial, nulidad electoral por injerencia extranjera e integridad de candidaturas, vigentes desde el 3 de junio de 2026.

Publican en DOF Reforma Judicial y Nulidad Electoral por Injerencia ExtranjeraEntre las reformas, está la que ajusta el proceso de elección judicial. Foto: Cuartoscuro / Archivo

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Reformas en México: la intervención extranjera ahora puede anular elecciones. Además, se implementan filtros para candidatos. ¿Cómo afectará esto el futuro electoral?

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