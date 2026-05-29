Diputados Avalan Crear Comisión en INE para Verificar Probidad de Candidatos

Se ordena al INE crear una comisión que verifique la probidad de los candidatos, ya fue enviado al Senado para su análisis

Diputados Avalan Crear Comisión en INE para Verificar Probidad de CandidatosSesión en la Cámara de Diputados, 28 de mayo de 2026. Foto: N+

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El nuevo control de candidaturas rumbo a las elecciones de 2027 se aprobó por 271 votos a favor y 92 en contra

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