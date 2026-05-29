Diputados Avalan Crear Comisión en INE para Verificar Probidad de Candidatos

La Cámara de Diputados aprobó en lo particular y general, por 271 votos a favor y 92 en contra la iniciativa presidencial por la que se ordena al INE crear una comisión que verifique la probidad de los candidatos, y fue enviado al Senado para su análisis.

#AlMomento | El Pleno de la #CámaraDeDiputados aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen por el que se reforma la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de integridad en candidaturas. pic.twitter.com/fiYMFyvSTp — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) May 28, 2026

Rumbo a las elecciones de 2027

Este nuevo control de candidaturas es rumbo a las elecciones de 2027, que incluirán 17 gubernaturas, ayuntamientos y la Cámara de Diputados.

Así revisarán antecedentes de candidatos a cargos

Luego de que la Cámara de Diputados aprobó una reforma para crear una nueva comisión que dependerá del Instituto Nacional Electoral (INE), y se encargará de revisar los antecedentes de candidatos a cargos de elección popular, para detectar posibles nexos con el crimen organizado, previo a competir en elecciones, en N+ te decimos los puntos clave de esta reforma.

La reforma modifica el artículo 42, numeral 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE).

Además, incorpora el Título Segundo Bis al Libro Cuarto de esa legislación.

¿Cómo será la Comisión de Verificación de Integridad?

La reforma contempla la creación de la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, que funcionará dentro del INE y se instalará antes del inicio del proceso electoral de 2027.

Dicha comisión estará compuesta por cinco consejeras y consejeros electorales, que permanecerán tres años en el cargo.

La presidencia será rotativa y cambiará cada año.

Se recibirá a partidos políticos y aspirantes independientes a las listas de personas que busquen contender por cargos de elección popular antes de su registro oficial.

Solicitar información y expedientes a autoridades de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y supervisión financiera para elaborar análisis de riesgo sobre cada perfil.

Garantizar la confidencialidad de la información obtenida durante las revisiones.

Notificar a partidos y candidatos independientes sobre posibles hallazgos o alertas detectadas por las autoridades.

Avisar a instancias federales en caso de detectar indicios con actividades delictivas.

Cada partido decidirá si rechaza el registro de sus aspirantes.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Diputados Aprueban Dos Reformas Constitucionales en Sesión de 30 Horas

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