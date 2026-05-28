Enfrentamiento entre Guerrillas de las FARC en Colombia Deja Casi 50 Muertos

El combate habría causado múltiples víctimas, entre ellos menores de edad, quienes presuntamente son integrantes de dos grupos armados

Enfrentamiento entre Guerrillas de la FARC Dejan Más de 48 MuertosSoldados de Colombia vigilan el departamento del Guaviare, tras enfrentamiento entre disidentes de la FARC. Foto: @Ejercito_Div4

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En un video publicado en redes, el Ejército especificó que los combates ocurrieron entre el grupo Isaías Carvajal, de la facción de alias Calarcá, y el Armando Ríos, perteneciente al grupo de alias Iván Mordisco

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