Enfrentamiento entre Guerrillas de las FARC en Colombia Deja Casi 50 Muertos

Al menos 48 personas murieron en enfrentamientos entre dos grupos armados que supuestamente son parte de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en una zona rural del departamento del Guaviare, en el centro-sur del país, confirmaron autoridades de Colombia.

"De acuerdo con la información entregada por líderes comunales de la zona, habría presuntamente 48 cuerpos sin vida en el lugar", aseguró el Ejército en un comunicado en redes sociales.

Buscan sacar a los cuerpos de las víctimas de zona selvática

La autoridad militar agregó que mantuvo una reunión con la Gobernación del Guaviare y la Alcaldía Municipal de San José del Guaviare, capital departamental, para coordinar "todas las acciones necesarias" que permitan el ingreso seguro de organismos humanitarios para la extracción de los cuerpos a esa zona selvática de difícil acceso.

"Se activó una ruta social comunitaria que permitirá el transporte de los cuerpos hasta un punto previamente acordado", explicó el Ejército, que añadió que en ese punto habrá una comisión formada por la Defensoría del Pueblo y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos, entre otros organismos.

¿Cómo fueron los enfrentamientos?

Los enfrentamientos, reportados en las últimas horas sucedieron entre las disidencias del Estado Mayor Central (EMC), que dirige Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, el hombre más buscado de Colombia, y las del Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, que mantienen una fuerte disputa por el control territorial en esa zona.

𝐄𝐋 𝐂𝐑𝐈𝐌𝐄𝐍, 𝐄𝐋 𝐍𝐀𝐑𝐂𝐎𝐓𝐑Á𝐅𝐈𝐂𝐎 𝐘 𝐋𝐀 𝐄𝐗𝐓𝐎𝐑𝐒𝐈Ó𝐍 𝐒𝐎𝐋𝐎 𝐆𝐄𝐍𝐄𝐑𝐀𝐍 𝐌𝐔𝐄𝐑𝐓𝐄.



Las estructuras criminales de alias ‘Mordisco’ y ‘Calarcá’ se enfrentaron entre sí en el sector de Barranco Colorado, jurisdicción de San José del Guaviare, a más de… — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) May 28, 2026



En un video publicado en redes, el Ejército especificó que los combates ocurrieron entre el grupo Isaías Carvajal, de la facción de alias Calarcá, y el Armando Ríos, perteneciente al grupo de alias Iván Mordisco.



"El crudo enfrentamiento criminal habría causado múltiples víctimas fatales, correspondientes presuntamente a integrantes de estos grupos armados ilegales, entre los cuales podría haber menores de edad", manifestó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez ayer en una publicación en X.



En el departamento de Guaviare, ubicado en límites entre la Orinoquía y la Amazonía, históricamente han operado grupos armados como la guerrilla de las FARC y, tras su desmovilización en 2016, las disidencias del proceso de paz ocuparon la zona y continuaron ejerciendo control territorial mediante actividades ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal.

En la misma zona de Guaviare las disidencias de las FARC tuvieron en enero de este año un enfrentamiento que dejó 26 muertos.

HVI