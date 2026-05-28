Activan Alerta por Granizada Hoy en CDMX: ¿En Qué Alcaldías y a Qué Hora Caerá?

Se espera la caída de granizo pequeño entre las 16:35 y las 20:00 horas de este jueves

Las lluvias continúan en la capital. Foto: CuartoscuroLas lluvias continúan en la capital. Foto: Cuartoscuro

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