Activan Alerta por Granizada Hoy en CDMX: ¿En Qué Alcaldías y a Qué Hora Caerá?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México activó la tarde de este jueves 28 de mayo de 2026 la Alerta Amarilla por posible caída de granizo en algunas demarcaciones.

De acuerdo con el alertamiento, se espera la caída de granizo pequeño entre las 16:35 y las 20:00 horas de este jueves.

¿En qué alcaldías hay Alerta Amarilla por granizada?

Con corte a las 16:35 horas, la Alerta Amarilla se mantenía activa en la siguiente lista de alcaldías:

Álvaro Obregón

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

Recomendaciones para la población

Derivado de la activación de la Alerta Amarilla por granizo, la SGIRPC recomendó a la población limpiar desagües y coladeras para evitar encharcamientos, evitar transitar por zonas de pendiente y ubicar a los animales de compañía en zonas de menor riesgo.

Lo anterior, debido a que se asocia a la caída de granizo los siguientes peligros:

Resbalones y caídas para peatones. Posibles afectaciones en techos ligeros y canaletas. Reducción de visibilidad en vialidades durante la precipitación.

AMP