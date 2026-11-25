En Guasave, pese a que las autoridades ordenaron para este martes clases presenciales y que las personas comienzan a retomar sus actividades, el temor aún se percibe en las calles de esa ciudad del norte de Sinaloa.

Al respecto, Macario Lozano, ciudadano de Guasave, indicó:

“La violencia nada más estaba en Culiacán y ahorita ya se está extendiendo lo que es el norte de Sinaloa”.

El martes regresaron a clases 527 escuelas en el norte de Sinaloa; sin embargo, hay ausentismo y en la mayoría de los planteles regresaron entre 10 y 15 alumnos.

“Está muy solo esto, está muy tranquilo la gente tiene miedo de viajar, no hay plebes en la escuela. Ojalá que todo se normalice”, aseguró Fidel Delgado, un residente de la ciudad.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Habitantes de Guasave, Sinaloa, Viven Bajo la Sombra del Miedo Tras Captura de Capo

Los habitantes aún no retoman del todo sus actividades cotidianas, pues tienen miedo de que se desate un nuevo enfrentamiento.

La noche de la captura del ‘Chapo Isidro’, esta mujer adulta mayor se encontraba sola en casa, cuando iniciaron los balazos pensó que eran cohetones.

“Estaba en mi casa, cuando empecé a escuchar detonaciones, yo pensé que eran cohetes de algún cumpleaños porque ahí hay dos salones de fiesta cerca de mi casa", señaló de forma anónima.

Asegura que, en el grupo de mensajes de su colonia, los vecinos avisaron que se resguardarían por las balaceras y evitarían salir de casa.

“Andaba el helicóptero y andaban las ráfagas en el monte", precisó.

Además, siguen los operativos para retirar de las vías, los vehículos quemados por los sicarios.

En la carretera México 15 a la altura de las Brisas en Guasave, Sinaloa, autoridades federales continúan trabajando retirando camiones y vehículos que quedaron varados.

En tanto, en una pensión de autos ubicada en la zona del Caimanero en Guasave, siguen llegando autos y camiones que fueron incendiados.

En Guasave, continúa la presencia de elementos militares, que mantienen resguardada la casa donde capturaron al ‘Chapo Isidro’.

La alcaldesa de Guasave, Cecilia Ramírez, aseguró:

“Si es necesario que anden las órdenes de gobierno aquí, como federales, estatales y municipales van a seguir andando hasta que no se garantice la seguridad de las familias guasavenses”.

Con información de Érika Palma.

LECQ