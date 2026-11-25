Dos hombres fueron acusados formalmente ​​de robo con allanamiento de morada en la residencia campestre del príncipe Guillermo y la princesa Kate Middleton, informó la policía este miércoles.

La policía de Norfolk informó que Mirgen Doku, de 34 años, y Arilen Ndoci, de 32, fueron acusados ​​de allanamiento de morada con intención de robar y de intrusión en un sitio protegido.

Los imputados, de nacionalidad albanesa, según los medios de comunicación, deberán comparecer este miércoles ante un tribunal de Norwich, capital administrativa y principal ciudad del condado de Norfolk.

El lunes por la noche, la policía fue alertada sobre una supuesta "actividad sospechosa" en una vivienda de la finca rural de Sandringham, propiedad de la familia real , en el este de Inglaterra. Tras una búsqueda en la que participaron perros policía, drones y un helicóptero, dos hombres fueron arrestados bajo sospecha de robo y allanamiento de morada.

En ese momento no había ningún miembro de la realeza en la propiedad.

Cuando se produjo el allanamiento de Anmer Hall, los príncipes y sus tres hijos estaban en Forest Lodge, su residencia habitual en Windsor, en el sureste de Inglaterra, a unos 40 kilómetros al oeste de Londres.

La oficina de Guillermo y Kate Middleton en el Palacio de Kensington declinó hacer comentarios sobre asuntos de seguridad.

Anmer Hall, una casa de 10 habitaciones en la finca de Sandringham, fue un regalo de bodas de la difunta reina Isabel II a la pareja .

Guillermo y Kate Middleton utilizan la apartada mansión georgiana de ladrillo rojo, situada a unos 171 kilómetros al norte de Londres, como residencia de campo los fines de semana. La pareja y sus tres hijos pasan la mayor parte del tiempo en Forest Lodge, en Windsor, al oeste de Londres, lugar que han descrito como su hogar definitivo.

A lo largo de los años, se han producido intrusos en propiedades reales en varias ocasiones.

En octubre de 2024, unos ladrones irrumpieron en la finca del Castillo de Windsor, al oeste de Londres, y robaron una camioneta y un quad de un edificio agrícola. Carlos y la reina Camila no se encontraban en el Castillo de Windsor en ese momento, pero se informó que Guillermo y Catalina estaban en su casa cercana.

Tres años antes, un hombre armado con una ballesta fue detenido en los terrenos del castillo. Jaswant Singh Chail fue posteriormente condenado a nueve años de prisión tras admitir que un chatbot lo había incitado a asesinar a Elizabeth.

En 1982, el intruso Michael Fagan logró colarse en las habitaciones privadas de la reina mientras ella dormía. La reina conversó con el ladrón durante 10 minutos antes de dar la alarma cuando este le pidió un cigarrillo.

Fagan fue internado en un hospital psiquiátrico, luego dado de alta y posteriormente encarcelado por delitos no relacionados.

ASJ