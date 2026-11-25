Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para este 25 de noviembre de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 4 marchas, 11 concentraciones, 4 rodadas ciclistas y 7 eventos de esparcimiento durante la jornada de este miércoles en la capital del país.

Vanguardia Mexicana de Trabajadores y Extrabajadores de Seguridad Ciudadana “Monterrubio” marcharán a las 10:00 horas de Jardín Pushkin en avenida Cuauhtémoc 104, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc con destino al Hospital Obregón en avenida Álvaro Obregón 123, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc.

Observatorio de Deudores Alimentarios marchará a las 11:00 horas de la Glorieta 'La Joven de Amajac' en avenida Paseo de la Reforma y avenida Morelos, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc con destino al Zócalo en Plaza de la Constitución, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Red de Mujeres por el Bienestar Pilares marchará a las 14:30 horas del Monumento a la Revolución en Plaza de la República, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc con destino a la Glorieta 'La Joven de Amajac' en avenida Paseo de la Reforma y avenida Morelos, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc y al Hemiciclo a Juárez en avenida Juárez 50, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

La Colectiva ‘Coordinación 8M’ marchará a las 15:30 horas de la Glorieta ‘La Joven de Amajac’ en avenida Paseo de la Reforma y avenida Morelos, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc con destino al Zócalo en Plaza de la Constitución, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para esta jornada, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSC CDMX.

LECQ