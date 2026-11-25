La elefanta Ely vive en el Zoológico de San Juan de Aragón y activistas han detectado un deterioro físico y dificultades para caminar, por lo que han solicitado la intervención de expertos extranjeros independientes.

Diana Valencia dirige Abriendo Jaulas, Abriendo Mentes, y desde su activismo ha buscado el bienestar de la elefanta loxodonta africana, quien se calcula, tiene una edad de entre 41 y 42 años.

“Hemos estado insistiendo en una evaluación por especialistas en elefantes sin conflictos de intereses, es decir, que sea del extranjero. Un especialista en elefantes que trabaje con elefantes cautivos en rehabilitación, recuperación y reubicación”, indicó.

El gobierno capitalino compró a Ely en el 2012 a un circo y durante siete años, vivió sola en el Zoológico de San Juan de Aragón.

En el 2021, la organización Va por sus Derechos interpuso un amparo para que Ely fuera trasladada a un santuario a fin de que pudiera interactuar con otros ejemplares, mejorara sus articulaciones y procreara. Sin embargo, cuatro años después, la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó la petición.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. 'Ely': La Elefanta del Zoológico de Aragón que Corre Peligro, CDMX

En cambio, el máximo tribunal ratificó otro amparo, el 697/2024, para que el gobierno capitalino mejorara el recinto de Ely y elaborara un plan de enriquecimiento ambiental.

Durante la batalla jurídica, las autoridades locales llevaron a otras dos elefantas: Gipsy y Annie, para que Ely no estuviera sola.

También ampliaron 3 mil 500 metros cuadrados el recinto para que tuvieran un mayor desplazamiento.

Sin embargo, a más de un año de la resolución de la Corte, activistas consideran que las medidas no se han cumplido a cabalidad.

Como lo refiere Susana Ramírez, directora de Va por sus Derechos:

“El último dictamen que emitió el director ejecutivo del santuario de Brasil, Scott Blais, determina que Ely, lamentablemente, está muy delicada de sus cuatro patas. No es solo un problema estético, no nos interesa la apariencia de Ely, nos interesa su salud”.

El temor de los activistas es que Ely tenga una vida de sufrimiento o que las autoridades tomen una mala decisión.

“Si lo dejamos a las autoridades de aquí, podrían tomar una decisión irreversible en la que yo no confiaría que fuera la adecuada. Esta decisión irreversible sería una eutanasia porque ya tenemos el referente de la elefanta Maggie”, advirtió.

Con información de Ruth Barrios Fuentes.

LECQ