¡Toma tus precauciones! Este miércoles 25 de noviembre de 2026, el Gremio Gasero Nacional A.C. convocó a una manifestación pacífica en los principales accesos y vías de la Ciudad de México (CDMX).

Entérate aquí dónde y a qué hora será la protesta de los manifestantes, para que tomes previsiones y evites cualquier afectación en caso de bloqueos en las entradas y salidas de la capital mexicana.

También puedes consultar todos los canales de difusión de N+ para conocer qué otras protestas y marchas se realizarán hoy, así como de la situación en el sistema de transporte de la CDMX.

¿Dónde y a qué hora es la protesta de gaseros?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina informó, a través de su agenda de movilizaciones diaria, que el Gremio Gasero Nacional A.C. realizará su manifestación en las alcaldías Gustavo A. Madero, Tlalpan e Iztapalapa.

Alrededor de las 11:00 horas de hoy miércoles, se concentrarán en los siguientes 4 puntos de acceso a la CDDMX:

Lugar 1: Caseta Autopista México-Querétaro.

Lugar 2: Caseta Autopista México-Pachuca.

Lugar 3: Caseta Autopista México-Cuernavaca.

Lugar 4: Caseta Autopista México-Puebla.

Protesta contra las extorsiones

De acuerdo con los datos de la agenda de movilizaciones, los gaseros exigirán el cese de extorsiones por parte de autoridades.

Así como márgenes operativos y comisiones justas para los autotanques y repartidores, frenar la competencia desleal y agilizar trámites vehiculares, especialmente en cambio y refrendo de placas de circulación.

La SSC prevé que en la manifestación pacífica en los principales accesos y vías de la CDMX participen alrededor de 250 personas.

Cabe señalar que en un comunicado previo, la organización indicó que la manifestación es para buscar soluciones conjuntas para fortalecer al sector y garantizar el servicio a la población.

SPB