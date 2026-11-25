En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora este 25 de noviembre, es importante informar sobre las herramientas con las que las víctimas cuentan para pedir ayuda.

Entre estas hay 90 refugios destinados a mujeres y sus hijos menores de edad que están en riesgo extremo, y la Línea 079, donde se da orientación jurídica y psicológica a víctimas.

También están los Centros LIBRE, espacios de prevención, acompañamiento, el tejido de redes de apoyo y el fortalecimiento de la autonomía y el bienestar de las mujeres, y los Centros de Justicia para las Mujeres (CJM), más enfocados en servicios especializados, integrales e interinstitucionales.

Estos espacios, que anteriormente recibían el apoyo de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), ahora cuentan con el acompañamiento y respaldo financiero de la Secretaría de las Mujeres.

Sin embargo, su administración, operación y responsabilidad corresponden a las entidades federativas, según la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

En nuestro país hay al menos 82 CJM en las 32 entidades federativas, cuyo papel es la atención y contención de quienes han sufrido violencia familiar o de género.

Cada ley estatal define bajo qué adscripción estarán los CJM, en algunos casos será en fiscalías o procuradurías, secretarías de las mujeres, dependencias de gobierno, organismos desconcentrados e incluso en instancias de seguridad.

Pero ¿qué hacen estos Centros de Justicia para las Mujeres? Son espacios que atienden a mujeres, adolescentes y niñas víctimas de violencia, así como para sus hijas e hijos.

Para ello, proporcionan distintos servicios que están enfocados en distintos ámbitos, tanto de cuidado como de desarrollo personal, como atención psicológica, jurídica y médica; albergues temporales; guarderías y ludotecas, y talleres de empoderamiento social y económico.

De acuerdo con la directora de los CJM, Monserrat Contreras Hernández, en estos espacios también hay autoridades judiciales y policiales para investigar delitos y proteger a las víctimas.

Desde que abrieron los primeros tres espacios en 2011, cada año ha ido en aumento la apertura de estos CJM y se espera que a finales de 2026 sean 85 los que estarán operando en México.

Los primeros tres centros fueron constituidos en Campeche, Chiapas y Chihuahua, y la inauguración más reciente fue en Parral, Chihuahua, el pasado 28 de mayo de 2026.

Un informe del INEGI en 2025, que evalúa estos CJM de forma bianual, en 2024 estos lugares atendieron a 638 mil 720 mujeres en el territorio nacional por 598 mil 437 en 2023. Es decir, hubo un incremento del 6.73% en un año.

Aunque la atención a las víctimas es importante, en la parte negativa de las cifras implica que la violencia no ha cesado y va en aumento, a pesar de las políticas públicas aplicadas por el gobierno.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 70% de las mujeres de 15 años o más ha sufrido al menos un tipo de violencia en su vida, siendo la psicológica la que más se registra en nuestro país.

Eso se constata con las cifras de los CJM, cuyo registro de atención fue de un millón 405 mil 921 incidentes (2023 y 2024) por violencias según tipo:

Psicológica: 256 mil 545.

Física: 199 mil 560.

Sexual: 81 mil 876.

Económica: 70 mil 970.

Patrimonial: 42 mil 403.

Interpósita personal: 5 mil 057.

Cabe destacar que en el ámbito donde ocurren estas violencias el de mayor prevalencia es en la pareja (329 mil 810), seguido del familiar (53 mil 305), comunitario (38 mil 510), laboral (4 mil 981) y escolar (mil 645).

Respecto a la atención que más han ofrecido los CJM en estos dos años es el apoyo psicológico, seguido del servicio de asesoría y orientación jurídica. Esto significa que la afectación a la salud mental es lo más importante entre las víctimas de violencia, así como la necesidad de que esta sea atendida.

En general, estos espacios son de contención, en una primera fase; luego, de ayuda en distintos ámbitos, y, finalmente, un proceso de autovaloración y realización de un proyecto de vida.

En agosto pasado, se informó que habría un nuevo modelo nacional de atención para los CJM, enfocado en la protección sin necesidad de denuncia, el acceso a la justicia, el seguimiento coordinado, la restitución de derechos y la prevención del riesgo feminicida.

Además, anunciaron la operación de 15 unidades itinerantes para la atención directa en zonas de difícil acceso en nueve entidades: Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Colima, Guerrero, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí y Sinaloa.

En el marco del 25N, la lucha para erradicar la violencia contra las mujeres sigue siendo un reto, ya que a pesar de las políticas públicas y los programas de atención, la violencia contra esta población sigue sin descender de forma contundente.

Con información de N+

ICM