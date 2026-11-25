Si vas a tu trabajo o algún compromiso, considera que un bloqueo en Santa Fe este miércoles 25 de noviembre podría generar complicaciones viales en la zona poniente de la Ciudad de México (CDMX), debido a una movilización convocada por repartidores mediante aplicaciones, quienes expresarán su rechazo a una propuesta de la Secretaría de Movilidad (Semovi).

Según la Agenda de Movilizaciones Sociales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los integrantes de Plataformas Unidas del Poniente realizarán la concentración a partir de las 7:00 horas en las inmediaciones de Costco Santa Fe, ubicado sobre avenida Tamaulipas número 1300, en la colonia Lomas de Santa Fe, alcaldía Cuajimalpa.

De acuerdo con la reportes de N+ Foro, ante el bloqueo, se contempla un dispositivo de seguridad con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y personal de la alcaldía Cuajimalpa, con el objetivo de resguardar a manifestantes, peatones y automovilistas.

Alternativas viales por bloqueo de repartidores

Ante las posibles afectaciones este miércoles en las inmediaciones de avenida Tamaulipas y la zona de Santa Fe, los automovilistas pueden considerar alternativas viales como avenida Vasco de Quiroga, la carretera México-Toluca y avenida Constituyentes, dependiendo de su destino y del punto donde se registre el congestionamiento.

La protesta de los repartidores hoy 25 de noviembre forma parte de las acciones que motociclistas de reparto buscan impulsar en contra de las medidas planteadas por las autoridades capitalinas, particularmente aquellas relacionadas con la regulación de los vehículos que utilizan para trabajar.

En la zona manifestarán su rechazo a la propuesta de la Secretaría de Movilidad que contempla exigir placas mercantiles y licencias especiales de carga a quienes realizan entregas mediante aplicaciones digitales.

FBPT