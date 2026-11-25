El Gobierno Federal emprendió un programa que busca implementar, en un plazo de 120 días, 12 acciones para fortalecer la infraestructura, el personal y la atención médica en el sistema público de salud.

Se analiza, además, eliminar las comunicaciones con oficios e incorporar el uso de Inteligencia Artificial (IA).

Sin embargo, hay zonas en que las condiciones de infraestructura y atención a pacientes siguen presentando graves deficiencias.

En junio de 2024, cuando N+ acudió a escuchar las denuncias de pacientes y familiares sobre las condiciones que por años había mantenido la Unidad Médica de Alta Especialidad 14 del Instituto Mexicano el Seguro Social (IMSS) en Veracruz, Adolfo Ruiz Cortines, Buenaventura Bejarano contaba: “Tengo miedo a agarrar una bacteria, una infección, no hay una condición bien, no tenemos clima ni ventilador y uno con la herida abierta y el calor genera infección”.

Casi año y medio después N+ pudo hablar nuevamente con él y esto fue lo que comentó:

“No ha mejorado nada, sigue lo de los climas, hay áreas que no están con climas, el área de hemodiálisis tiene un año que la están remodelando, hay como 15 máquinas sin funcionar, en la farmacia hubo un incendio, no hay medicamentos”.

El hospital de especialidades de Veracruz número 14 del IMSS es uno de los más importantes, tan solo en 2025 atendió 228 mil 390 pacientes de diferentes especialidades.

N+ ingresó al hospital con pacientes y pudo constatar que el elevador de urgencias que es especial para adultos mayores, embarazadas y personas con discapacidad está en pésimas condiciones.

“Ayer me tocó consulta y tomé el elevador de la parte de urgencias y se quedó atorado, afortunadamente se abrió, pero está en pésimas condiciones, tenía que ir al sexto piso y también el elevador estaba, había uno descompuesto”, aseguró María Teresa Delgado, familiar de un paciente.

Los pacientes que llevan años acudiendo a este hospital dicen que ahora las citas médicas son tardadas.

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Joaquín Teodoro Paredes, de 52 años, demanda seguimiento a una operación que le hicieron en el cráneo a finales de septiembre, a consecuencia de un accidente de trabajo que sufrió un año antes. Dice que al acudir a su cita los médicos no lo revisaron porque supuestamente le faltaba un estudio.

“Las circunstancias del hospital no son buenas, nunca me ha hecho otro estudio el hospital”.

Las denuncias se han extendido al Hospital Infantil y de Alta Especialidad de Veracruz, del IMSS-Bienestar.

Por su parte Cora de Jesús Rodríguez, activista de Veracruz, afirmó: “Hacen falta medicamentos, lo que han hecho ellos últimamente para que hagan ver que la situación esté cuadrando es que han reducido mucho el cuadro básico de medicamentos”.

N+ constató que algunos medicamentos no los tienen en el área de farmacia.

Las instalaciones tienen deficiencias como baños sin puertas, plafones en malas condiciones, basura y utensilios arrumbados.

“Estamos en unas condiciones precarias. Lamentablemente, el gobierno dice que están las cosas bien, la realidad no es así”, afirmó la activista Cora de Jesús Rodríguez.

Familiares de pacientes exigen no solo atención, sino información suficiente para tomar decisiones.

N+ buscó, a través de las unidades de comunicación social, a las autoridades de los tres hospitales referidos en este reportaje y hasta el cierre de edición no hubo respuesta.

Con información de Dafne Mora y Adrián Tinoco.

LECQ