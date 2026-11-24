La Organización Mundial de la Salud informó este martes 24 de noviembre 2026, la primera muerte en el mundo por el virus de la influenza AH5 a través del contacto, esto "tras la exposición a ganado lechero infectado o a un entorno contaminado" en Estados Unidos, indicó en un comunicado.

En tanto, también notificó tres infecciones humanas en adultos en el estado de Washington. Señala que los tres casos analizados correspondían a adultos que trabajaban en granjas de ganado lechero en el condado de Yakima.

"Recientemente se había detectado el virus de la Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP) en animales A(H5N1) en ganado lechero", informó la OMS.

Tras la primera muerte en el mundo por el virus de la influenza AH5, la Organización de la Salud aseguró que se están llevando a cabo investigaciones y un seguimiento de las personas expuestas, así como de personas cercanas que hayan podido estar cerca a focos del virus.

Aunque precisó: "la información disponible hasta la fecha, no hay evidencia de transmisión de persona a persona".

¿Es peligroso el virus de la influenza AH5? De acuerdo con la OMS, señala que "con base en la información disponible sobre este y casos anteriores, la OMS considera que el riesgo para la población general que representan los virus A(H5N1) es bajo".

Este caso supone la primera muerte reportada en el mundo tras la exposición a ganado lechero infectado. Las autoridades hasta el momento han evitado precisar qué tipo de animal originó el contagio.

¿Cómo se contagia el virus de la influenza AH5? Las principales vías de contagio identificadas son por contacto directo con aves o animales infectados, exposición a secreciones, saliva, mucosidad o heces de animales enfermoss, contacto con superficies y ambientes contaminados, exposición durante actividades de ordeña, manejo de ganado, sacrificio o procesamiento de aves infectadas.

La OMS no ha encontrado evidencia de transmisión de persona a persona en los tres casos recientes de Washington.

Cronología de la primera muerte por virus de la influenza AH5 por contacto con ganado

El 16 de octubre de 2026, el Punto de Contacto Nacional del Reglamento Sanitario Internacional de los Estados Unidos de América notificó a la OMS sobre una infección humana confirmada en laboratorio por el virus de la influenza A(H5) en el estado de Washington.

El 4 de noviembre de 2026, se notificaron a la OMS dos infecciones humanas adicionales confirmadas en laboratorio en el mismo estado, incluido un caso mortal.

El primer caso presentó síntomas el 5 de octubre de 2026, entre ellos irritación ocular, escurrimiento nasal, dolores musculares y dolor de cabeza. Buscó atención médica el 12 de octubre. No requirió hospitalización y se le ofreció tratamiento con oseltamivir.

Ese mismo 12 de octubre se recolectaron muestras oculares, nasales y de garganta, que fueron analizadas el 14 de octubre. La muestra conjuntival dio positivo al virus de influenza A(H5). Pruebas adicionales realizadas por los CDC determinaron que se trataba del virus de influenza A(H5N1).

El segundo caso fue el que falleció el debido a la gravedad de su enfermedad el 1 de noviembre.

De acuerdo con la OMS, hasta el pasado 20 de noviembre se habían reportado un total de 75 casos humanos de infección por el virus de la influenza A(H5), incluidos los tres casos descritos en el informe de hoy en Estados Unidos desde 2024.

La influenza A(H5), particularmente el subtipo A(H5N1), es un virus de influenza aviar que circula principalmente entre aves, pero que también puede infectar a mamíferos, incluidos los seres humanos.

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