A partir de este viernes, Francia elevará al nivel máximo su alerta por gripe aviar, lo que conlleva nuevas restricciones al movimiento de aves de corral mientras las autoridades intentan contener la propagación del virus. La decisión se produce en un contexto de aumento de las infecciones entre aves silvestres en toda Europa, especialmente a lo largo de las rutas migratorias que atraviesan Francia.

Las nuevas restricciones del país europeo incluyen la prohibición del traslado de aves de corral y requisitos más rigurosos para mantener a las aves de cría separadas de las aves silvestres, consideradas una de las principales fuentes de transmisión.

El Ministerio de Agricultura señaló que la decisión responde a la confirmación de brotes en pequeñas explotaciones avícolas (corrales domésticos) en la Francia continental, sumado a las crecientes pruebas de que el virus circula entre las aves silvestres migratorias.

El Ministerio hizo referencia a la propagación de la infección a lo largo de las rutas migratorias que atraviesan Francia; la detección de casos confirmados en aves silvestres dentro del territorio francés ha generado preocupación ante la posibilidad de que la enfermedad alcance a las explotaciones avícolas comerciales.

Esta decisión supone una rápida escalada en el nivel de alerta del país. Francia había mantenido un nivel de riesgo desde junio, antes de elevarlo a “moderado” a principios de noviembre.

La medida se adopta en un momento en que las autoridades europeas informan de un resurgimiento de los casos de gripe aviar, especialmente entre las aves silvestres que recorren los principales corredores migratorios.

Las autoridades francesas han advertido sobre un incremento de los casos confirmados en varios países.

De acuerdo con expertos, la gripe aviar es una enfermedad vírica altamente contagiosa que afecta principalmente a las aves. Las cepas más peligrosas pueden propagarse rápidamente por las granjas avícolas, lo que a menudo obliga a los criadores a sacrificar un gran número de animales para evitar una mayor propagación.

A principios de septiembre, se detectó un caso en una granja de patos en Maine-et-Loire, lo que derivó en el sacrificio de cerca de 7 mil 600 aves.

A pesar de la renovada amenaza, Francia afronta la actual temporada de gripe aviar con una ventaja: un programa de vacunación que, según los expertos, ha contribuido a mantener bajo control los brotes importantes durante los dos últimos años.

Desde octubre de 2023, la vacunación contra la gripe aviar es obligatoria en zonas donde crían más de 250 patos.

Se sabe que Francia sigue siendo el único país de la Unión Europea que ha implementado un programa obligatorio de esta envergadura.

HVI