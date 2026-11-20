Protestan con Peluches para Exigir Mayor Protección para la Niñez en Tijuana, BC
Fundación Karla’s realizaron una manifestación pacífica frente a la Fiscalía Regional para pedir mejor atención a víctimas de abuso infantil
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Fundación Karla’s realizaron una manifestación pacífica frente a la Fiscalía Regional para pedir mejor atención a víctimas de abuso infantil
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Integrantes de la Fundación ‘Karla’s Sembradoras de Amor’ realizaron una manifestación pacífica en las instalaciones de la Fiscalía Regional de Tijuana, para exigir mayor atención a las víctimas y mejores mecanismos de protección para niñas y niños.
La actividad se llevó a cabo en el marco del Día Mundial para la Prevención del Abuso Infantil, mediante una exposición de peluches que busca visibilizar la violencia que sufren los menores y generar conciencia sobre esta problemática.
Karla González, fundadora de la organización, explicó que la fundación surgió hace casi cinco años, a partir de las experiencias de sus integrantes como sobrevivientes. Por su parte, la psicóloga Norma Torres Ponce señaló que el abuso sexual infantil puede presentarse de distintas maneras y no se limita a la penetración.
La especialista también advirtió sobre las deficiencias en la atención de estos casos y llamó a sensibilizar y capacitar al personal que recibe denuncias, así como a jueces y autoridades. Además, exhortó a madres, padres y cuidadores a mantenerse atentos a posibles cambios físicos y de comportamiento en los menores.
JMR