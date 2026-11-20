Aún faltan varios días para que llegue diciembre, pero el espíritu navideño ya comenzó a apoderarse de muchas personas. En la calles se empieza a volver común ver a gente carga con su árbol de Navidad, por eso acá te de decimos dónde se puede comprar en CDMX y Edomex durante el mes de noviembre 2026, ya sea artificial o natural.

Las fiestas decembrinas están muy arraigas en la cultura mexicana, por eso en una nota previa ya te dijimos desde cuándo se puede poner el árbol de Navidad 2026, cuál es mejor comprar y los mitos y realidades sobre los pinos para decorar tu casa.

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¿Dónde comprar el árbol de Navidad en CDMX y Edomex durante noviembre 2026?

Es verdad que ya venden árboles navideños en la capital del país. Los artificiales pueden encontrarse en tiendas departamentales, supermercados y algunos centros comerciales. Y quienes desean comprar un pino natural, acá te decimos en qué lugares es posible adquirirlo o hasta ir a cortarlo tú mismo o en compañía de tu familia.

Rancho La Poza del Indio, en Ajusco, Tlalpan, CDMX: Está ubicado en la carretera Picacho Ajusco, en el kilómetro 12.5. Se puede caminar libremente y elegir cualquier árbol disponible.

Loma Bonita, Tlalpan, CDMX: Se ubica en la Calle 21 de diciembre 26. En la mima zona del Ajusco existe esta alternativa, donde se venden árboles de aproximadamente 1.50 metro y los precios son variados.

Bosque de los Árboles, en Amecameca, Edomex: Ubicado en la carretera federal México-Cuautla, en el kilómetro 53.5. Se trata de uno de los destinos más conocidos gracias a paisaje natural. Aquí el precio de cada pino es elevado, pues rebasa los 1,500 pesos, aproximadamente.

Bosque Esmeralda, Edomex: Se encuentra en Prolongación Abasolo, en la zona del ejido Emiliano Zapata, en Amecameca. Este especio natural cuenta con diversas actividades al aire libre y promueve la venta de árboles naturales durante la época navideña.

Rancho Tres Encinos, Edomex: Se ubica en la carretera Toluca-Valle de Bravo, en la vía Los Saucos, kilómetro 12. La gente puede acudir en un horario de 10:00 a 18:00 horas.

El precio de los árboles de Navidad en estos lugares va desde los 350 y hasta 2 mil pesos. El costo puede variar dependiendo el tamaño y el tipo de pino que se desee adquirir.

AO