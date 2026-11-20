Pobladores de Santa Clara bloquearon la Vía Morelos, a la altura de la calle 5 de Febrero, en Ecatepec, Estado de México, para exigir una mesa de diálogo con autoridades estatales por presuntas irregularidades en el manejo de recursos relacionados con su comunidad.

De acuerdo con reportes de N+, el cierre comenzó alrededor de las 16:00 horas y afecta la circulación en ambos sentidos, además del servicio de la Línea 4 del Mexibús. La protesta ha provocado largas filas de vehículos y complicaciones para quienes transitan por la zona.

Los manifestantes advirtieron que no liberarán la vialidad hasta recibir atención directa del Gobierno del Estado de México, pues rechazaron negociar con representantes del gobierno municipal de Ecatepec.

La inconformidad también ocurre después de que un día antes se registrara el cierre del Centro Cívico de Santa Clara. Los vecinos sostienen que las irregularidades que denuncian representan un riesgo para los habitantes y afectan a la comunidad.

Ante la protesta, una comitiva del gobierno municipal acudió al lugar para buscar un acercamiento con los inconformes; sin embargo, los pobladores rechazaron entablar conversaciones con sus representantes.

Durante el bloqueo, los manifestantes han permitido por momentos el paso de algunos vehículos para reducir las filas, aunque también han cerrado por completo la circulación, con excepción de las motocicletas.

La vialidad permanecerá afectada mientras los habitantes esperan la intervención de autoridades estatales.