Debido a la gran demanda que hay para sacar la licencia de conducir permanente en 2026, se abrieron tres módulos para hacer el trámite sin cita en la Secretaría de Movilidad (Semovi CDMX), por ello acá te decimos dónde están ubicados, el horario de atención y los documentos que debes llevar para obtener tu tarjeta.

Ante la falta de disponibilidad de citas en los módulos de la Semovi CDMX, en una nota ya te mostramos todas las opciones disponibles para hacer el trámite de la licencia permanente sin tener que agendar en noviembre 2026. También te dijimos cómo sacar la línea de captura y los pasos para pagar dicho documento.

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¿Dónde están los módulos Semovi para tramitar la licencia permanente sin citas en CDMX?

Mediante un comunicado, la Semovi dio a conocer que tres módulos van a estar abiertos en la Ciudad de México, de lunes a domingo, para poder sacar la licencia para conducir. Acá la ubicación de cada unidad:

San Andrés Tetepilco: Ubicado en Andrés Molina Enríquez S/N, Col. San Andrés Tetepilco, C.P. 09440, Iztapalapa.

Acoxpa: Ubicado en Av. Acoxcpa 436, Col. Coapa, C.P. 04980, Tlalpan.

Universidad: Ubicado en Av. Universidad 936, Col. Santa Cruz Atoyac, C.P. 03310, Benito Juárez.

La atención en módulos será mediante los siguientes horarios: De lunes a viernes, de 08:00 de la mañana a 02:00 de la tarde; Sábados y domingos, de 09:00 de la mañana a 02:00 de la tarde.

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¿Qué documentos llevar para sacar la licencia de conducir permanente en CDMX?

Los requisitos que piden para poder hacer el trámite en los módulos sin cita para la licencia son: Contar con la evaluación de primera vez y foráneo (si aplica), a través de sitio: https://examenlicperm.cdmx.gob.mx?sehm=aimgspe; Identificación oficial vigente con CURP; Comprobante de domicilio no mayor a tres meses; pago de derechos (1,500 pesos).

La fecha límite para tramitar la licencia de conducir permanente en la CDMX es el 31 de diciembre 2026. A partir del 1 de enero 2027, dejará de emitirse y volverá el esquema de obtención de licencia con vigencia periódica.

AO