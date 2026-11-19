Por sexto día consecutivo, personas que denunciaron haber sido afectadas por una comercializadora de vehículos mantienen el bloqueo en el cruce de la calle Morelia y la avenida Tecnológico, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Los manifestantes señalan que firmaron contratos de financiamiento para adquirir automóviles, pero no recibieron las unidades ni les devolvieron el dinero que entregaron.

Algunos señalaron que pagaron enganches de hasta 200 mil pesos, mientras que otros aseguran haber liquidado las unidades de contado sin recibirlas.

Como medida de presión, mantienen impedido el retiro de los vehículos que se encuentran en el lugar. Advirtieron que continuarán con el bloqueo hasta que la empresa les regrese sus recursos.

Intentan retirar bloqueo en avenida Tecnológico

Ante la obstrucción de la vialidad, agentes de Seguridad Vial acudieron al lugar para dialogar con los manifestantes y negociar la liberación del cruce; sin embargo, las personas se negaron a retirar el bloqueo.

Por su parte, un abogado particular acudió al establecimiento y explicó que fue contratado por la financiera para atender el conflicto y ofrecer un panorama sobre la situación de los afectados.

El representante legal señaló que están a la espera de que la Fiscalía General del Estado les entregue las llaves del inmueble para comenzar a revisar cada uno de los casos. Entre las alternativas planteadas se encuentra dar continuidad al proceso para que los clientes puedan obtener un automóvil o gestionar la rescisión del contrato y la devolución del dinero.

De acuerdo con el abogado, estos procedimientos comenzarían durante los próximos días.

Fiscalía había advertido sobre fraudes en autofinanciamientos

El conflicto ocurre en un contexto de denuncias por posibles irregularidades en esquemas de autofinanciamiento automotriz.

En julio de 2026, la Fiscalía de Distrito Zona Centro advirtió sobre este tipo de operaciones y recomendó a la ciudadanía revisar cuidadosamente los contratos antes de entregar dinero o comprometerse a realizar pagos.

En un comunicado del 30 de julio, la dependencia informó que al menos ocho empresas de autofinanciamiento ubicadas en la ciudad de Chihuahua estaban bajo investigación por posibles delitos de fraude.

La Fiscalía explicó que uno de los problemas recurrentes consiste en que los vendedores ofrecen plazos de entrega menores a los establecidos en los contratos, lo que genera conflictos cuando los compradores descubren que deben continuar pagando o que no pueden recuperar fácilmente sus aportaciones.

PT