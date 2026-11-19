Los usuarios del Metro CDMX reportaron presencia de humo en la zona de andenes de la estación Mixcoac de la Línea 7, por lo que autoridades explicaron qué ocurrió al interior de uno de los transportes más usados en la Ciudad de México.

A través de redes sociales, varias personas indicaron que en la estación de la ruta que va de Barranca del Muerto a El Rosario notaron que el humo se extendía por las instalaciones.

"Hay gran cantidad de humo, ¿qué está pasando, Metro?", escribió uno de ellos y compartió varias fotografías en las que se observa a las personas usuarias alejándose de la zona de vías mientras se cubren el rostro para no inhalar el humo.

¿Qué pasó en la Línea 7 y por qué hubo humo en Mixcoac?

Luego de darse a conocer el reporte de humo en la estación Mixcoac de la Línea 7, las autoridades del Metro CDMX informaron que la marcha de los trenes en dicha ruta es lenta. +

"Se realiza la revisión a un tren", puntualizaron en redes sociales. Sin embargo, no explicaron los detalles por los que se haría la inspección, así como el origen del humo.

"Atiende las indicaciones del personal del Sistema, permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar", pidieron a las personas usuarias.

No obstante, los usuarios indicaron que el humo se acumuló en la estación Mixcoac y debido a estas acciones comenzó a presentarse una gran cantidad de personas en los andenes. Algunas de ellas señalaron que pudo tratarse de una explosión, pero el Sistema de Transporte Colectivo (STC) descartó esa versión. "No hubo explosión", puntualizó.

Según las autoridades, la circulación de los trenes ya es continúa y el servicio se ofrece con normalidad.

¿Qué líneas del Metro presentan retrasos?

Además de la presencia de humo en la Línea 7, otras rutas presentan problemas para los usuarios, quienes en plena hora pico desean llegar lo más pronto posible a sus hogares.

Una de ellas es la Línea 6, que va de Martín Carrera a El Rosario, donde reportan retrasos de hasta 40 minutos por la revisión de un tren.

También en la Línea 1, de Pantitlán a Observatorio hay retrasos y aglomeraciones, por lo que piden que se agilice el paso de los trenes. Mientras que la Línea 3, que va de Universidad a Indios Verdes hay reporte de retrasos entre estaciones de hasta 10 minutos; realizan revisión en zona de vías.

EPP