Tamaulipas tendrá este jueves 19 de noviembre condiciones para la presencia de lluvias y chubascos, además de viento de componente norte con rachas de hasta 50 kilómetros por hora, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

En su reporte meteorológico, el organismo contempla intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros para Tamaulipas, por lo que podrían registrarse precipitaciones en distintas zonas de la entidad.

Estas condiciones están relacionadas con la presencia del frente frío número 6, que se extenderá como estacionario sobre el suroeste del Golfo de México, así como con otros sistemas atmosféricos que favorecerán lluvias en diferentes regiones del país.

Además de las lluvias, se prevé viento de componente norte con velocidades de entre 10 y 20 kilómetros por hora y rachas de 30 a 50 kilómetros por hora.

En las zonas costeras de Tamaulipas también se espera oleaje de entre 1 y 2 metros de altura, por lo que se recomienda atender las indicaciones de las autoridades de Protección Civil.

¿Cómo estará el clima por la tarde y noche?

Durante la tarde se esperan temperaturas de entre 26 y 27 grados, con intervalos de nubosidad y algunos periodos de sol.

Para la noche, las condiciones serán más frescas, con temperaturas que podrían descender hasta los 19 grados, mientras que el cielo tendrá algunos intervalos despejados.

Se recomienda tomar precauciones ante los cambios de temperatura, principalmente durante las primeras horas del día y por la noche.