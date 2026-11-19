Elementos de las Fuerzas Armadas detuvieron a Vicente ‘N’, expresidente municipal de Tetipac, Guerrero, acusado por el delito de extorsión agravada contra trabajadores de una empresa refresquera.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad federal, el exedil fue aprehendido durante una acción de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero.

“El detenido, quien se desempeñó como presidente municipal de Tetipac, está vinculado con el grupo delictivo ‘Familia Michoacana’ y se le relaciona con el control de la comercialización de productos en dicho municipio”, detalló.

A través de redes sociales, el Gabinete de Seguridad afirmó que, en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, se mantienen acciones coordinadas para combatir este delito y proteger las actividades económicas y el patrimonio de las familias.

SPB