El peso mexicano cruzó este jueves una frontera que no pisaba desde mediados de 2025.

La moneda local cotizó en 19.08 por dólar al cierre de las operaciones, con una pérdida de 1.32% en el día, y en algún momento de la sesión llegó a 19.13, su nivel más débil desde junio de 2025. En la víspera ya había caído más de 2%.

¿Qué provocó la caída del peso?

Todo giró en torno a la minuta de la última reunión de Banco de México (Banxico), publicada ese jueves. Ese documento resume lo que discutió la junta de gobierno antes de decidir, el 5 de noviembre, recortar la tasa de referencia en 25 puntos básicos.

Lo que el mercado leyó fue que la mayoría de la junta considera que la debilidad reciente del peso tendría un efecto limitado sobre la inflación porque la economía tiene holgura.

En otras palabras, Banxico no ve en el tipo de cambio una razón para frenar sus recortes a la tasa de interés. Y para quien invierte en pesos, eso es una mala noticia.

¿Qué papel tiene el 'carry trade'?

Durante años, una de las razones por las que el peso resistió fue el carry trade. Este consiste en que cuando un inversionista toma prestado dinero en una moneda con tasas bajas, lo cambia a pesos y lo coloca en instrumentos mexicanos que pagan más. Gana la diferencia, siempre que el tipo de cambio no se mueva en su contra.

Ese flujo de dólares comprando pesos sostenía la moneda. Pero el negocio depende de la distancia entre las tasas de aquí y las de allá, y esa distancia se está achicando por dos lados:

Desde México: Banxico recortó su tasa el 5 de noviembre, y la minuta sugiere que no tiene prisa por detenerse.

Desde Estados Unidos: los inversionistas ajustan posiciones ante una posible nueva alza de la Reserva Federal en diciembre. El consenso apunta a 25 puntos base, pero crecen los temores de un aumento de 50.

Cuando la ganancia por tener pesos se reduce, algunos inversionistas se salen. Al vender pesos para comprar dólares, la moneda se debilita. Es la oferta y la demanda en versión financiera.

¿Y mi bolsillo?

Un dólar a 19 pesos no se siente en la cartera de un día para otro, pero sí de forma gradual. Estos son los canales principales:

Lo que se compra con dólares sale más caro. Viajes al extranjero, compras en línea en tiendas de Estados Unidos, suscripciones cobradas en dólares y electrónicos importados. Aquí el efecto es casi inmediato.

Los precios del súper y de los insumos pueden subir con rezago. Muchos productos usan ingredientes, empaques o maquinaria importados. Las empresas tardan semanas o meses en trasladar el costo extra, y no siempre lo hacen completo. Banxico considera que este efecto será limitado.

Las deudas en dólares pesan más. Si tienes un crédito o compromiso denominado en dólares, tu pago en pesos subió.

El crédito en pesos puede encarecerse. Cuando los rendimientos de los bonos suben, las tasas que cobran los bancos en créditos a largo plazo, como los hipotecarios a tasa fija, tienden a subir también. Es un efecto indirecto, pero real.

Hay quien sale ganando. Las familias que reciben remesas en dólares obtienen más pesos por cada envío, y los exportadores perciben ingresos en dólares que valen más en pesos.

AMP