El peso mexicano se depreció este miércoles arrastrado por un avance global del dólar después de que las minutas de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) y comentarios de sus autoridades reforzaron las expectativas de una política monetaria más restrictiva.

A nivel local, la atención de los mercados se trasladará el jueves a las actas de la última reunión de Banco de México (Banxico), cuando la junta de gobierno redujo inesperadamente en 25 puntos básicos su tasa clave de interés y anticipó que la mantendría en su actual nivel de un 6.25% durante un periodo prolongado.

La divisa local cotizaba en 18.86 por dólar en la recta final de los negocios, con una caída de un 2.4%, apuntando a su mayor caída diaria desde abril de 2025. Durante la sesión, el peso tocó un mínimo de 18.93 unidades.

Las minutas de la reunión de octubre mostraron que casi todos los funcionarios de la Fed consideraron necesarias más alzas si la economía evolucionaba conforme a lo esperado, mientras un par de ellos advirtieron que una inflación persistente exigiría una postura monetaria aún más firme.

A las señales de las minutas se sumaron declaraciones de funcionarios el jueves que reforzaron las apuestas por una Fed más restrictiva, mientras el mercado veía un 93% de probabilidad de un alza de 25 puntos básicos en diciembre y un 7% de una de 50.

Una Fed más restrictiva reduciría el atractivo del peso y de otras monedas que por años se han beneficiado de estrategias de "carry trade". Para México, el impacto cobra relevancia después de que el recorte de Banxico estrechó el diferencial de tasas que había sostenido esas operaciones.

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) acompañó el declive cambiario y anotó su cuarta jornada de pérdidas, extendiendo una corrección iniciada tras marcar la semana pasada un máximo histórico cercano a 73 mil puntos.

El índice accionario S&P/BMV IPC cayó un 1.79%, a 69 mil 127.16 unidades, arrastrado principalmente por firmas del sector minero.

AMP