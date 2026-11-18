Un incendio se registró en el piso 11 de la torre de departamentos ‘Adamant’, provocando una intensa movilización de cuerpos de emergencia en el fraccionamiento Hipódromo, en Tijuana.

El siniestro se reportó alrededor de las 11:00 horas de este miércoles 18 de noviembre, al sitio acudieron elementos de cinco estaciones de la Dirección de Bomberos, quienes trabajaron de manera coordinada con personal de la Dirección Municipal de Protección Civil y de la Unidad Municipal de Apoyo Social (UMAS)

Como medida preventiva, las autoridades llevaron a cabo la evacuación ordenada de los habitantes de los dos pisos inferiores al nivel afectado mientras se realizaban las maniobras de extinción y ventilación.

Protección Civil realizará las inspecciones correspondientes para evaluar posibles daños y determinar las causas que originaron el conato. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas por este hecho.

Fuerte movilización de emergencia en fraccionamiento Hipódromo | Foto: N+

JMR