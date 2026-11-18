Dos personas resultaron lesionadas, una de ellas de gravedad, luego de ser atropelladas por el conductor de una camioneta que presuntamente manejaba bajo los efectos del alcohol, en la colonia Loma Bonita, en la capital queretana.

El accidente ocurrió la mañana de este miércoles 18 de noviembre, sobre avenida Popocatépetl, frente a la Secundaria Técnica 14, cuando el conductor circulaba en reversa y perdió el control de la unidad.

Durante la maniobra, la camioneta embistió a una mujer de la tercera edad que caminaba sobre la banqueta y a un joven de aproximadamente 25 años que atendía un puesto de gelatinas.

Tras el impacto, el vehículo terminó dentro de un predio particular, donde también ocasionó daños materiales al inmueble.

Al lugar acudieron los servicios de emergencia para brindar atención a los lesionados. Hasta el momento, no se han proporcionado mayores detalles sobre la situación legal del conductor.