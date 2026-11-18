El cuerpo de un hombre con huellas de violencia fue localizado dentro de un tambo negro en la colonia Ejido Francisco Villa, en Tijuana, durante la mañana de este miércoles.

El hallazgo se reportó sobre la calle Popotla, en la subdelegación Florido-Marianos, perteneciente a la delegación La Presa, donde fue localizado el recipiente con el cuerpo en su interior.

De acuerdo con información de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), la víctima presentaba huellas de violencia y estaba envuelta en una cobija. Hasta el momento, el hombre no ha sido identificado.

Información Atenas Gómez

APG