Como cada año, en 2027 el salario mínimo en México tendrá un aumento para proteger y recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores frente a la inflación.

La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Consami) es la encargada de revisar y actualizar este monto de forma anual mediante un acuerdo tripartita entre trabajadores, empleadores y el gobierno.

Para 2027 se prevé que el aumento al salario mínimo en el país sea de al menos 10%, estimó Luis Felipe Munguía Corella, el presidente de la Conasami, en entrevista para medios.

¿En cuánto quedaría el salario mínimo en México para 2027?

Será la próxima semana cuando la Consami instale sesión permanente para definir el monto del salario mínimo para el próximo año a través del análisis de las diferentes propuestas que presenten los sectores involucrados.

Las sesiones para establecer los salarios mínimos que regirán el año próximo estarán encabezadas por el presidente de la Conasami y tienen como punto de arranque las propuestas de incremento de los sectores que la integran, así como de otros sectores interesados de la sociedad.

De aprobarse un aumento de al menos 10%, el salario mínimo pasaría de 315.04 a 346.54 pesos diarios en el área general; y de 440.88 a 484.96 pesos diarios en la Zona Libre de la Frontera Norte.

¿Cuándo se anuncia el aumento al salario mínimo 2027?

El aumento al salario mínimo de 2027 en México se prevé que se anuncie durante la primera semana de diciembre de 2026, aunque la fecha límite legal para que la Conasami emita su resolución es el 30 de diciembre.

El salario mínimo es la cantidad menor de dinero que un empleador está obligado por ley a pagar a un trabajador por su jornada o periodo de trabajo. No puede reducirse mediante acuerdos individuales ni convenios colectivos.

Su propósito es proteger a los trabajadores contra pagos indebidamente bajos y ayudar a cubrir necesidades básicas materiales, sociales, culturales y educativas.

AMP