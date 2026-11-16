El dólar subió este lunes frente a una canasta de monedas a sus máximos de abril de 2025, respaldado por los sólidos datos de inflación de la semana pasada y los comentarios de tono restrictivo de autoridades de la Reserva Federal (Fed).

El billete verde, que se hundió tras el anuncio de los aranceles del "Día de la Liberación" por parte del presidente Donald Trump en abril del año pasado, debido al temor de que los activos de Estados Unidos perdieran atractivo, se ha recuperado, ya que el sólido crecimiento económico del país y el dinamismo de las acciones han restaurado parte de dicho atractivo.

Los datos más elevados de inflación de la semana pasada, junto con las apuestas a nuevas subidas de tasas de interés por parte de la Fed, han impulsado al dólar en las últimas sesiones.

El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas monedas, subió un 0.1%, a 103.50 unidades, su nivel más alto desde el 2 de abril de 2025. Mientras, el euro cedió un 0.1%, a 1.1007 dólares.

La probabilidad de un incremento de medio punto porcentual en la reunión de la Fed de diciembre aumentó la semana pasada, después de que los datos de inflación parecieran cumplir con el umbral establecido por el gobernador del banco central, Christopher Waller, para considerar un ritmo más acelerado en las subidas de tasas.

Según la herramienta FedWatch de CME Group, los futuros sobre los fondos federales descuentan una probabilidad del 95% de una subida de 25 puntos básicos en la próxima reunión del banco central del 8 y 9 de diciembre.

El presidente de la Fed, Kevin Warsh, señaló que las tecnologías emergentes tendrán un impacto significativo en la economía. Sin embargo, los posibles escenarios van desde un mayor crecimiento con beneficios ampliamente distribuidos hasta un aumento del desempleo y una eventual desaceleración si los retornos de la inversión esperados decepcionan.

Los mercados estarán atentos el martes a los resultados del tercer trimestre de Nvidia, la referente en el sector de la IA, así como al debut bursátil de Anthropic esta misma semana, en busca de pistas sobre el apetito por el riesgo.

Los mercados de México permanecieron cerrados por el feriado con motivo del aniversario de la Revolución.

AMP