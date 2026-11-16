Clientes de varios de los bancos más grandes de Estados Unidos reportaron este lunes 16 de noviembre problemas para acceder a sus cuentas en línea y hacer transferencias. Las fallas se concentraron en Chase y alcanzaron también a Bank of America, Wells Fargo, U.S. Bank, JPMorgan y la red de pagos Zelle.

Hasta el momento, las fuentes hablan solo de clientes de bancos estadounidenses. Los reportes se refieren a las apps y sitios web de esas instituciones en Estados Unidos, y no hay denuncias de afectaciones en otros países ni en bancos que operan en México.

Quienes podrían notar efectos son las personas con cuenta en alguno de esos bancos o que envíen o reciban dinero mediante Zelle, el servicio que permite transferir dinero entre cuentas bancarias de Estados Unidos. U.S. Bank advirtió que sus sistemas no se vieron afectados directamente, pero que los clientes que envíen o reciban pagos por Zelle con otra institución podrían experimentar retrasos.

Los reportes comenzaron alrededor de las 8:30 horas del centro de México. De acuerdo con Downdetector, antes de las 13:00 horas se acumulaban más de 4 mil reportes de clientes de Chase, además de más de 2 mil 500 de usuarios de Bank of America, Wells Fargo, U.S. Bank y JPMorgan, y cientos de quejas por Zelle.

Los usuarios describen dificultades para iniciar sesión, consultar su saldo y realizar transferencias. Algunos clientes de Chase recibieron un mensaje que indicaba que ciertos servicios no estaban disponibles y que la institución trabajaba para resolverlo.

Un portavoz de Chase explicó a CNN que, debido a un problema técnico, algunas transacciones tardan más de lo habitual en completarse, pero que los clientes siguen teniendo acceso a sus cuentas y fondos. La institución dijo que trabaja para resolverlo lo antes posible.

Hasta ahora, ni Chase ni las demás instituciones han detallado la causa de las fallas ni cuántos clientes están afectados. Según CNN, la falla no se trata de un problema de ciberseguridad y es de menor magnitud que otros incidentes recientes. Otros medios señalan que no se ha confirmado que las fallas tengan un origen común entre las distintas instituciones.

En el caso de los otros bancos, el problema parece estar relacionado con Zelle, de acuerdo con CNN. Las fallas bancarias llegan días después de otros incidentes tecnológicos, como el de Microsoft y el de la Agencia Federal de Aviación de Estados Unidos.

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