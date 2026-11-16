La industria automotriz en Puebla continua con afectaciones que ya alcanzaron a las empresas proveedoras, de acuerdo a los representantes, por lo menos 250 trabajadores han sido despedidos, mientras que 1,300 se encuentran en paro técnico.

La crisis que atraviesa Volkswagen y Audi ha provocado que 250 trabajadores en el sector automotriz quienes son agremiados a la Confederación Sindical Republicana en Puebla causaron baja, mientras que 1,300 más se encuentran en paro técnico, informó el secretario general, Constantino Sánchez Díaz.

Siete empresas proveedoras se ven afectadas con los ajustes de producción de ambas armadoras, situación que obligó a modificar las condiciones laborales de cientos de empleados.

Indicó que para evitar más despidos recurrieron a otras estrategias que generen menor impacto a los trabajadores, esto agregó secretario general de la Confederación Sindical Republicana (CSR): “Obviamente para evitar más bajas la mayoría de los compañeros están en paro técnico o disfrutando a cuenta de vacaciones para mezclar el paro técnico con las vacaciones tenemos más de mil compañeros en paro técnico son como siete proveedoras armadoras tanto de Volkswagen como Audi”

Algunas empresas optaron por combinar los periodos vacacionales y paros técnicos para poder conservar las plazas de trabajo y evitar los despidos; así, los trabajadores suspenden temporalmente sus actividades y reciben una parte de su salario.

Consideró que, las medidas se mantendrán hasta enero de 2027 con la perspectiva del arribo de una nueva firma al estado que ayude a que la industria automotriz recupere sus niveles de producción.

Constantino Sánchez Díaz mencionó que le apuestan a la proveedora de Golf, esto agregó: “Hablamos del 2027 que viene el proyecto de Golf Y entonces le estamos apostando para que empiece a mejorar la situación en la industria automotriz”.

La reincorporación de los empleados se espera que sea de forma gradual a partir de la segunda semana de enero de 2027, esto sin afectar más a la plantilla laboral.

Con información de N+

MCS