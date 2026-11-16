Un menor de 13 años fue vinculado a proceso luego de ingresar con un arma a una institución educativa en el municipio de Jalpan de Serra, informó Braulio Guerra Urbiola, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro.

Debido a su edad, el adolescente deberá permanecer bajo la protección de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, conforme a las disposiciones legales aplicables al sistema de justicia para menores.

El magistrado explicó que el procedimiento se encuentra en una etapa inicial y que la Fiscalía contará con un plazo de dos meses para realizar la investigación complementaria, reunir pruebas y esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

Respecto al objeto que ingresó el menor al plantel, señaló que será necesario analizar sus características, el tipo de arma y las condiciones en las que fue introducida, para determinar si la conducta puede constituir un delito. Esta valoración corresponderá a la autoridad judicial.

Guerra Urbiola recordó que el sistema de justicia para adolescentes establece medidas diferenciadas de acuerdo con la edad, por lo que una persona de 13 años no puede ser internada en un centro penitenciario para adultos.

Sobre una posible responsabilidad de los padres, indicó que todavía no es posible establecer conclusiones, ya que será durante la investigación complementaria cuando se deslinden responsabilidades y se determine la participación de las personas involucradas.