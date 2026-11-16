Clientes de Chase, Bank of America y Wells Fargo, tres de los principales bancos de Estados Unidos, reportaron este lunes fallas para acceder a sus cuentas y servicios bancarios en línea.

Los reportes comenzaron en torno a las 8:30 horas del centro de México (9:30 en Nueva York). Se extendieron a otras instituciones, como US Bank y JPMorgan, además de Zelle, la red de pagos que permite transferir dinero entre cuentas bancarias.

Downdetector, portal que monitorea fallas en servicios en línea, registró más de 4,000 reportes de clientes de Chase antes de las 13:00 horas del centro de México (14:00 en Nueva York). También recibió más de 2,500 de usuarios de Bank of America, Wells Fargo, US Bank y JPMorgan, y cientos de quejas por Zelle.

En la lista de servicios más reportados de la plataforma, consultada a las 12:42 p. m., aparecen Chase, Bank of America, Zelle, Wells Fargo, US Bank, JPMorgan y Truist, con gráficas que registran un aumento repentino de reportes. En esa misma lista figuran Microsoft Outlook, Microsoft 365, Microsoft Teams y Microsoft Store, con reportes elevados, además de Optimum/Cablevision, Gmail, Google, Microsoft Copilot y Capital One.

Chase respondió a un cliente en la red social X que trabaja para resolver un problema con la banca en línea. Hasta ahora, ni esa institución ni las demás han detallado la causa de las fallas ni cuántos clientes están afectados.

Los reportes llegan días después de otras fallas tecnológicas en Estados Unidos. La semana pasada, Microsoft suspendió sus servicios de Microsoft 365, entre ellos Teams y Outlook, por una falla técnica que afectó a usuarios en distintas partes del mundo. La empresa informó el sábado que los restableció por completo y explicó que el problema surgió durante una ampliación previa de la capacidad de su red. Este lunes, Charles Lamanna, vicepresidente ejecutivo de Copilot, Agentes y Plataforma de Microsoft, atribuyó la caída a la combinación de un defecto latente introducido en julio, una mayor carga y una menor capacidad de los servidores.

El viernes y el sábado, el transporte aéreo del país se paralizó por una falla técnica que dejó en tierra a más de 12,000 vuelos y provocó más de 10,000 cancelaciones. La Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó detener los vuelos en el país durante más de cuatro horas por fallas intermitentes de comunicación y radar. Funcionarios del gobierno estadounidense explicaron que una actualización tecnológica del sistema de control de tráfico aéreo sobrecargó equipos antiguos. Autoridades señalaron que la sustitución del antiguo cableado de cobre por fibra óptica en los sistemas de telecomunicaciones aéreas originó la suspensión de despegues. Ni Microsoft ni la FAA reportaron indicios de actividad maliciosa detrás de esos problemas.

CT