Dos sismos de magnitudes 5.1 y 5.4 se registraron este lunes 16 de noviembre de 2026 en Perú, de acuerdo con reportes del Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Los movimientos telúricos ocurrieron con menos de siete minutos de diferencia y se localizaron frente a la costa de la región de Ica, en el sur del país, mientras el papa León XIV continúa con su visita apostólica a Perú.

El primero ocurrió a las 11:16 horas, con una magnitud de 5.4 y una profundidad de 31 kilómetros. Su epicentro se ubicó a 128 kilómetros al oeste de San Juan de Marcona, en la provincia de Nasca, región de Ica. El IGP reportó una intensidad de II-III en San Juan de Marcona.

Siete minutos después, a las 11:23 horas, se registró otro movimiento telúrico, esta vez de magnitud 5.1 y con una profundidad de 41 kilómetros. El epicentro fue localizado a 38 kilómetros al suroeste de Palpa, también en la región de Ica, donde alcanzó una intensidad de III-IV.

¿Dónde está el papa León XIV durante los sismos en Perú?

Los movimientos telúricos ocurrieron mientras el papa León XIV se encontraba en Lima, como parte de la última jornada de su visita apostólica a Perú.

De acuerdo con el programa oficial del Vaticano, el pontífice tenía previsto participar en una ceremonia de despedida en la Base Aérea del Callao, antes de abordar el vuelo de regreso a Roma, programado para las 13:45 horas de este lunes.

El papa León XIV inició su recorrido por Sudamérica el pasado 6 de noviembre, con visitas a Uruguay, Argentina y Perú. Su estancia en territorio peruano estaba programada del 11 al 16 de noviembre.

Papa León XIV oficia su última misa en Perú

El papa León XIV celebró su última misa en Perú este lunes, como parte de las actividades finales de su visita apostólica por el país sudamericano. La ceremonia religiosa se realizó en la Base Aérea Las Palmas, ubicada en el distrito de Santiago de Surco, en Lima.

La celebración reunió a cientos de miles de fieles que acudieron para participar en la eucaristía encabezada por el pontífice, quien fue recibido entre aclamaciones durante su llegada en el papamóvil.

El Vaticano dio a conocer la cifra con base en información proporcionada por las autoridades peruanas. La asistencia alcanzada igualó la registrada durante la misa que el papa Francisco ofició en el mismo recinto en 2018, cuando también reunió a alrededor de 1.5 millones de fieles.